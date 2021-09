In 2050 wil Nederland de transitie hebben gemaakt naar een duurzame samenleving en een CO 2 -neutrale, circulaire industrie. Kleinere en flexibele fabrieken zullen dicht bij de consument opereren. Nieuwe businessmodellen zorgen ervoor dat producten niet meer aan de klant worden verkocht, maar geleased en na gebruik weer teruggenomen.

Deze transitie vraagt om herinrichting en aanpassing van industriële processen, waarbij nieuwe technologie moet worden geïmplementeerd. In de vandaag verschenen paper Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie legt TNO uit hoe en waarom gebruik van data onmisbaar is bij deze transitie. Om volledig circulair te zijn in 2050 speelt de inzet van data een grote rol. De paper schetst een tijdpad voor Nederland.

Christa Hooijer, science director industry TNO: “Nu is het moment gekomen om in actie te komen en te werken aan het maximaal hergebruik van materialen, volledig terugdringen van verspilling, CO2-neutraal produceren en het duurzaam opwekken van energie. Hierbij is digitalisering onmisbaar om inzet, verlies en toestand van de gebruikte materialen gedurende de gehéle productieketen in kaart te brengen.”

De transitie naar een duurzaam ecosysteem van slimme, digitale fabrieken en slimme ketens wordt een succes als alle betrokken partijen in de keten mee doen en dezelfde standaarden hanteren. Begin vandaag, start zélf met digitaliseren en spreek hierover met je toeleveranciers en afnemers. Hoe meer bedrijven in de hele keten deze aanpak kiezen, des te eerder spreekt iedere schakel dezelfde taal én hanteert deze ook digitaal.

Met data kan je robots voeden, werkstations automatiseren en flexibel produceren. Dit is de basis van de ‘digitale fabriek’. De coronacrisis van maakt duidelijk hoe belangrijk grondstoffen en productieketens eigenlijk zijn. De schaarste aan materialen en de onafwendbare klimaatverandering dwingen tot actie. Het is tijd voor een grote digitaliseringsuitdaging.

Industrie 2050

De fabrikant bouwt auto’s op een duurzame manier. De auto zit vol sensoren die de fabrikant in real-time data sturen over de status van elk onderdeel en over het gebruik. Kleine onderdelen worden ‘on-demand’ gemaakt door een gespecialiseerde 3D-printshop en grotere onderdelen worden geleverd door de refurbishment-vestiging in je regio. Als te veel onderdelen van je auto het eind van hun levensduur hebben bereikt levert de fabrikant een nieuwe bij je af. Je oude wagen wordt daarna volledig gerecycled in de fabriek.