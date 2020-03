Circulair ondernemen vraagt vooral om doen

Hoewel de circulaire economie in opkomst is en veel organisaties al daaraan bijdragen, is er in de technologiesector nog veel winst te behalen. Een recent VN-rapport* stelt dat door de snelheid van innovatie en de afnemende kostprijzen de toegang tot elektronica en digitale technologie gigantisch is toegenomen. Dit heeft niet alleen onze wereldwijde economie een boost gegeven, maar er ook voor gezorgd dat organisaties sneller nieuwe hightech apparatuur aanschaffen en een enorme hoeveelheid elektronisch afval creëren. Het is daarom belangrijk dat bedrijven hun voorraad aan apparatuur inventariseren en kijken hoe ze circulaire initiatieven kunnen verbeteren. Daarnaast zullen er ook initiatieven van (semi-)overheidsinstellingen moeten komen, zodat organisaties gestimuleerd worden om verstandiger met apparatuur om te gaan.

Eisen stellen en samenwerken

Organisaties kunnen circulaire initiatieven tot een succes maken door eisen te stellen aan de apparatuur die ze aanschaffen of door leveranciers met circulaire ideeën voorrang te geven. Overheids- en brancheorganisaties kunnen de circulaire economie stimuleren door meer samen te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten een (virtueel) expertisecentrum waarbinnen partijen kennis en circulaire inspanningen kunnen delen en bundelen. Een dergelijke omgeving geeft ondernemers de mogelijkheid om te experimenteren met circulaire innovaties.

Online veilen

Een andere mogelijkheid om circulariteit te bevorderen is een online veiling. Soms leeft het idee dat apparaten geen waarde meer hebben omdat ze ‘verouderd’ of ‘overtollig’ zijn. Dit hoeft echter niet zo te zijn: wat voor de ene partij geen waarde meer heeft, is voor de andere partij nog wel van waarde. Online veilen zorgt ervoor dat apparatuur wordt hergebruikt. Met name hightech apparatuur uit Nederland is hiervoor vaak uiterst geschikt, omdat deze technisch voorop loopt en veelal goed onderhouden is. Bovendien sluit het perfect aan bij circulair ondernemen omdat het apparatuur een tweede leven geeft.

Apparatuur huren

Daarnaast worden ook veel elektronische apparaten niet of inefficiënt gebruikt. Als bedrijven circulair willen ondernemen, dan doen ze er verstandig aan om elektronica te huren wanneer het nodig is. Dit zorgt ervoor dat er minder producten geproduceerd hoeven te worden en er minder grondstoffen verloren gaan.

Kortom, er zijn veel mogelijkheden om circulair te ondernemen en nog veel nieuwe circulaire initiatieven te ontdekken. Vaak hebben organisaties de neiging om zich erg lang te oriënteren en strategieën uit te zetten. Dit is natuurlijk enorm belangrijk, maar het is vooral belangrijk om het doel niet uit het oog te verliezen. Een succesvol circulair initiatief kan alleen maar ontstaan door samenwerking, een andere denkwijze en vooral door te experimenten. Leer daarom van mislukkingen en successen, want strategieën en ideeën kunnen alleen maar succesvol worden door ermee aan de slag te gaan!

Paul Rijk is een ondernemer met meer dan vijftien jaar ervaring in het opzetten van online veilingconcepten. Drie jaar geleden heeft hij de start-up WeAuction opgericht. WeAuction is een veilingplatform waarmee B2B-partijen volledig zelfstandig en met behoud van waardevolle klantendata hun hightech apparatuur kunnen verkopen.