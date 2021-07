Overal in de wereld zijn er chiptekorten. De gevolgen zijn bekend: autofabrikanten moesten meerdere keren de productie stilleggen en wie een nieuwe vaatwasser of wasmachine nodig had, moest op veel modellen langer wachten dan voorheen. De tekorten in de autobranche ontstonden doordat de autobranche begin vorig jaar massaal orders annuleerde door de coronacrisis. Deze branche moest vervolgens achteraan aansluiten toen de markt weer aantrok. Intussen wilden ook consumenten – die veel meer thuis waren – een nieuwe tv, gamecomputer of laptop. Met als gevolg een run op computerchips.

Vraag is of regionalisering van de productie van halfgeleiderproducten deze lastige situatie had kunnen voorkomen. De kans dat een land als Duitsland met een omvangrijke auto-industrie erin zou slagen om zelf alle vereiste componenten in eigen land te maken, is heel klein. Dat ondanks de inspanningen van bedrijven, zoals Bosch, dat bijna een miljard euro investeerde in een fabriek in Dresden. In eerste instantie worden hier chips geproduceerd voor de elektrische apparaten van Bosch zelf. Vanaf september 2021 wordt ook voor de auto-industrie geproduceerd.

Rol van Europa

Wat in dit verband overigens een positieve ontwikkeling is, is dat er in Europa op dit terrein samenwerking gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld via het IPCEI-initiatief waarin de Europese Unie belangrijke innovaties op het gebied van onder meer micro-elektronica, batterijcellen en waterstof wil bevorderen.

Maar dat zal een zaak van langere adem zijn. Op de korte termijn is meer slim risicomanagement nodig. Daarmee bedoelen we dat je als organisatie eerst alle kritieke componenten die je nodig hebt voor je producten identificeert. Vervolgens ga je op basis daarvan de voorraad van deze componenten vergroten. Het is in dat verband belangrijk om niet te vertrouwen op slechts één fabrikant of leverancier, maar om ook vervangende leveranciers te zoeken om het risico op verstoringen te verkleinen.

Belang van slim risicobeheer

Gezien de huidige situatie is het logisch om, zeker in het licht van de huidige lage rente, een grotere voorraad componenten aan te houden. Na een korte fase van lagere prijzen zijn op middellange termijn sowieso aanzienlijke prijsstijgingen te verwachten. Dit gecombineerd met een goed risico- en verouderingsbeheer biedt dit waarschijnlijk een betere kans om door de crisis te komen dan te hopen op een volledige regionalisering van de supply chain.

We hebben dat als reichelt elektronik zelf ervaren. We verhoogden onze voorraden al in maart 2020. Daarnaast werken we met een zeer breed netwerk van leveranciers om knelpunten op te vangen. In de meeste gevallen zijn we daarin geslaagd. We zijn 2020 relatief goed doorgekomen en hebben zelfs onze omzet en winst in de componentensector iets verhoogd. We werken met een eigen automatiseringsoplossing rondom alle processen, van productinkoop tot aan voorraadbeheer. We gebruiken hiervoor een geavanceerd, volledig elektronisch systeem dat is gebaseerd op een brede leveranciersbasis om goederen tegen de beste prijs te kopen.

Uiteraard kan de situatie er per product anders uitzien. Niettemin raad ik u aan voorlopig de veiligheidsvoorraden te vergroten, zonder echt grootschalig te hamsteren.

Christian Reinwald, Head of Product Management & Marketing bij reichelt elektronik