Door de mondiale tekorten aan met name microprocessoren liepen ook de levertijden van Control Techniques op, naar 10 tot 12 weken. Niet dat de fabrikant van frequentie- en servoregelaars iets te verwijten viel. Het had alles te maken met de 70 tot 90 weken die chipfabrikanten opgaven als levertijd. Niet acceptabel, vond Control Techniques. Dus is het – proactief – gaan werken aan een onorthodoxe oplossing: omdat de grote chipfabrikanten inmiddels wél capaciteit hebben opgebouwd voor de nieuwste microprocessoren, heeft Control Techniques de ontwikkeling van een nieuwe chip naar voren gehaald. En drastisch versneld, waardoor de levertijden nu ‘weer bijna als normaal’ zijn.

‘We hebben de motor vervangen tijdens de race’

Chips zijn een essentieel onderdeel in de frequentieregelaars die Control Techniques (onderdeel van Nidec) op de markt brengt. ‘Je kunt ze vergelijken met de motor in een F1-auto. Zonder die chips hebben onze producten geen toegevoegde waarde’, duidt Patrik Masson, global product manager van Control Techniques vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf in Wales. Daarom was het voor de medewerkers van de aandrijfspecialist heel hinderlijk dat er aan allerlei typen chips een groot tekort is – ook die zij nodig hadden.

Lange levertijden

‘Er zijn eveneens tekorten aan uiteenlopende metalen, plastics en eenvoudige componenten als weerstanden en condensatoren, maar het meest knellend was het tekort aan chips. Daardoor liepen de levertijden van componenten van toeleveranciers op naar 70 tot 90 weken. Dan ga je samen met klanten zoeken naar een oplossing: als klanten een forecast kunnen geven of alvast een bestelling plaatsen kun je levertijden in de toekomst waarborgen. Als je je klanten dat goed uitlegt, hebben ze daar begrip voor. Vooral omdat ze natuurlijk in de gaten hebben dat het hier om een wereldwijd probleem gaat. Wij leveren aan machinebouwers die tal van leveranciers hebben en die hebben allemaal te maken met tekorten en lange levertijden.’ Die worden veroorzaakt door een combinatie van een tekort aan materialen en een schaarste aan vervoerscapaciteit. Het leidt tot stijgende prijzen, onder andere door de veel duurdere logistiek. ‘Je krijgt je producten alleen nog op een boot als je de hoogste prijs betaalt.’

‘Dit waren we eigenlijk al veel langer van plan’

Brexit-buffer

Maar met het goed uitleggen en kweken van begrip was het probleem van de klanten van Control Techniques natuurlijk niet opgelost. Een probleem dat overigens kleiner was dan dat waar menig concurrent mee geconfronteerd werd, weet Bastiaan Streefkerk, director Benelux van Control Techniques. ‘Onze productieplant voor het Europese continent staat in Wales. Vanwege de onzekerheid die de Brexit met zich meebracht hebben wij in 2019 een buffer opgebouwd.’ Vanzelfsprekend was dat om bedrijfseconomische redenen een lastige beslissing, vult Masson aan. ‘Maar nu heeft die buffer de schaarsteproblematiek voor ons en onze klanten minder groot gemaakt.’

Chip-ontwikkeling naar voren

Toch vond Control Techniques de eigen levertijden niet acceptabel. Dus ging het bedrijf op zoek naar andere oplossingen en vond het er een die het afgelopen jaar veel van de eigen organisatie gevraagd heeft. Om in de metafoor van de F1-auto te blijven: ‘We hebben de motor vervangen tijdens de race’, duidt Streefkerk. ‘Nee, daar slaagt Mercedes zelfs niet in’, erkent hij met een lach. Het verhaal erachter is echter serieus: Control Techniques heeft het afgelopen jaar een compleet nieuwe microprocessor voor zijn frequentieregelaars geëngineerd. Een processor die twee keer sneller is en veel meer geheugen heeft dan de voorganger, waarmee de functionaliteit van de motoren en regelaars nu op een veel hoger niveau staat. Die stap is gezet, aldus Masson, omdat de grote fabrikanten van microprocessors lieten weten hun miljarden dollars alleen nog te investeren in lijnen voor de productie van de nieuwste, meest geavanceerde chips. ‘Dus hebben we de ontwikkeling ervan naar voren gehaald.’

In zes maanden

En dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, zo maakt Masson duidelijk. ‘Normaal gesproken vraagt het ontwikkelen van een compleet nieuwe productlijn voorzien van nieuwe chips een meerjarig traject. Nu hebben we dat gepresteerd in zes maanden. Gebruikelijk was dat voor nieuwe producten eerst r&d aan de slag gaat, daarna onze testengineers en vervolgens productie, om de maakbaarheid te optimaliseren. Nu zijn we al die activiteiten niet achtereenvolgens, maar parallel aan elkaar gaan doen. In multidisciplinaire teams zijn engineers van r&d, testing en manufacturing nauw samen gaan werken om de ontwikkelproblemen direct vanuit de verschillende disciplines aan te pakken en tot oplossingen te komen.’

Bijna weer normaal

Omdat de semicon-industrie voor deze geavanceerde chips wél voldoende capaciteit heeft, is de levertijd ervan vele malen korter. Streefkerk: ‘Wij kunnen onze general purpose producten nu binnen zes tot acht weken leveren, dus bijna weer als normaal. Daarmee onderscheiden we ons sterk van onze concurrentie.’ Masson: ‘Aan deze manier van werken houden we vast, ook als de tekorten over één of twee jaar zijn opgelost. Dit waren we eigenlijk al veel langer van plan. Maar soms is er een crisis nodig om dergelijke ingrijpende strategische stappen te zetten. Onder druk wordt alles vloeibaar.’

Control Techniques en Nidec

Control Techniques heeft zijn hoofdkantoor in Wales waar ook de ontwikkeling en een grote productieplant gevestigd is. Control Techniques is specialist in elektrische aandrijftechniek, met een rijke geschiedenis. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Japanse Nidec Corporation, een wereldleider in de ontwikkeling en productie van elektromotoren, generatoren en regelaars. Wereldwijd zijn er meer dan zes miljard Nidec-elektromotoren in gebruik voor zeer uiteenlopende toepassingen: van diskdrives, autospiegels en wasmachines tot en met motoren met megawatt-vermogen voor processen in de olie & gas, staalindustrie en hybride-voortstuwing van schepen, in de vermogensrange van 3 watt tot 75 Megawatt. Een complexe verpakkingsmachine van gemiddelde omvang kan gemakkelijk honderd Nidec-producten omvatten. Nidec telt meer dan 110.000 medewerkers, verdeeld over 300 bedrijven in 40 landen. In Nederland heeft het in Sliedrecht een vestiging voor verkoop, service, assemblage en logistiek. Die locatie deelt de onderneming met onder andere Leroy-Somer; samen maken de bedrijven deel uit van Nidec Netherlands. Deze bv bestaat uit verkoopgroepen per productgroep: Control Techniques voor de frequentieregelaars, Leroy-Somer voor motoren, motorreductoren en generatoren – en ISA, de ‘solutiontak’, voor grote klantspecifieke systemen.