Het Twentse bedrijf Sencure B.V. heeft een investering van € 1 miljoen opgehaald bij hoofdinvesteerder Cottonwood Technology Fund om de ontwikkeling van draagbare technologie voor medische toepassingen te versnellen. Lumana Invest heeft daarnaast € 500.000 ingelegd in deze financieringsronde. Sencure komt voort uit ItoM Medical B.V., een bedrijf dat in 2018 werd opgericht als de medische tak van chipbedrijf Semiconductor Ideas to the Market (ItoM) B.V.

Jurryt Vellinga, CEO van Sencure: “Sencure zal blijven samenwerken met ItoM om energiezuinige en hoogwaardige geïntegreerde schakelingen – chips – te ontwikkelen voor het meten van fysiologische parameters. Denk hierbij aan hartactiviteit (elektrocardiogram), spieractiviteit (elektromyografie), hersenactiviteit (elektro-encefalogram) en het volgen van het stress- en activiteitsniveau in het dagelijkse leven van mensen. Onze chips kunnen tevens worden gebruikt voor patiëntbewaking en diagnostiek bij COVID-19 symptomen, kinderastma, COPD en voor trainingen en revalidatie van (top)sporters. De chips maken de volgende generatie draagbare biometrische oplossingen en andere medische apparaten mogelijk. Die zijn hard nodig vanwege de toenemende verschuiving naar digitale zorg op afstand. Het is onze ambitie om in de komende jaren hoogwaardige sensorproducten te produceren die een positieve impact hebben op de gezondheid van mensen wereldwijd. ”

Alain le Loux, General Partner bij Cottonwood Technology Fund: ‘’Cottonwood werkt al enkele jaren samen met het team van Sencure en gelooft sterk in hun vermogen om Sencure wereldwijd uit te rollen. We hebben contact opgenomen met verschillende huidige en potentiële klanten van Sencure en vernamen toen dat de biometrische sensorchip van Sencure de eerste op de markt is die unaniem door klanten wordt erkend als best-in-class technology.’’

Sencure is voornemens de meest innovatieve biometrische technologie ter wereld te ontwikkelen en daarmee de volgende stap te zetten op het gebied van medical wearables. ‘’Er moet baanbrekende technologie worden ontwikkeld om de groeiende problemen van verschillende patiëntengroepen op te lossen. De stijgende zorgkosten en de verschuiving naar thuiszorg vragen om gezondheidsmonitoring op afstand. Daarom moet draagbare technologie nog kleiner, meer energiebesparend, gebruiksvriendelijker en vooral veel patiëntvriendelijker zijn, ’’ aldus de heer Vellinga.

Komend jaar zal het team van Sencure uitbreiden om de bedrijfsontwikkeling te versnellen. ‘’Ons ervaren team van ingenieurs gespecialiseerd in het ontwerpen van geïntegreerde schakelingen zal worden versterkt met experts in het ontwikkelen en op de markt brengen van medische apparatuur, zodat Sencure onderscheidende oplossingen ontwikkelt. Deze experts hebben een breed zakelijk netwerk in de zorgsector,’’ aldus de heer Vellinga. ‘’Onze ervaring is dat een goede werkrelatie met wetenschappers en de zorgsector essentieel is om innovaties in de medische technologie te versnellen. Ons doel is om een cruciale rol te spelen op dit gebied. We verwachten dat de eerste versie van de nieuwe chip klaar is in het eerste kwartaal van 2022.”

Sencure zal zich vestigen op Kennispark Twente, de innovatiecampus van de Universiteit Twente in Enschede.