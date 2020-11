China legt enorme voorraden aan en houdt in z’n eentje bulkhandel op gang

China is bezig met het aanleggen van voorraden van alle soorten goederen met een “verbluffende” snelheid. De invoer van het land voorkomen een algemene daling van de wereldwijde handelsvolumes. De exploitanten en verladers van bulkterminals werden vorige week geïnformeerd op een virtuele conferentie die werd georganiseerd door de Association of Bulk Terminal Operators (ABTO). In een inleidende presentatie over het effect van Covid-19 op bulkmarkten, zei de Chief Shipping Analyst van BIMCO, Peter Sand: “Er is één natie in het centrum van het universum voor de bulkvaartindustrie en is China. De impact van het aanleggen van voorraden door China van in principe elk soort grondstof, behalve steenkool, is verbluffend. En het zijn niet alleen de volumes, het zijn ook de afstanden waarover het laat aanvoeren. China pakt wat het kan van over de hele wereld.”

Sand zei dat vooral de “behoefte aan agribulkgoederen” van China een “zeer positief” effect heeft op de droge bulksector, die de handel over korte afstand inruilen voor die over lange afstand. “Als we uitgaan van de doorvoer via het Suezkanaal, hebben we in de eerste drie kwartalen van het jaar een stijging van 26% gezien. Het illustreert ook de koopkracht van China. We weten dat China de kracht heeft en omvangrijke stimuleringspakketten in het leven roept maar het zag het er niet naar uit dat de droge bulksector daarvan zou profiteren. Het is absoluut ongeëvenaard.”

Een volledige Chinese toeleveringsketen

De dominantie van één land kan echter problematisch zijn. Sand waarschuwde dat sommige exploitanten van bulkterminals en verladers wellicht niet zullen profiteren van de groei van de handelsvolumes, omdat China streeft naar wat hij de “Chinese conveyor belt” noemde: een volledige Chinese toeleveringsketen. Over de handelsbetrekkingen met China zei hij: “Na drie jaar handelsoorlog hebben de VS de hoogste export van sojabonen in hun handelsgeschiedenis beleefd. Na jaren van disruptie hebben de eerste zeven weken van het verkoopseizoen 2020/2021, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus, de sterkste export ooit gekend”. De VS exporteren nu 80% van hun totale sojabonenproductie naar China. In het verkoopseizoen 2018/2019 werd er geen enkele boon naar het land verscheept.

‘China gaat alles leiden’

In de tweede presentatie van de dag informeerde Rahul Sharan, analist bij scheepvaartconsultant Drewry, de ABTO-leden en -afgevaardigden dat de groei van droge bulk in de komende vijf jaar vergelijkbaar zou kunnen zijn met de groei in de voorgaande periode, afhankelijk van de reactie van de afzonderlijke landen op Covid. Maar hij benadrukte ook het belang van China voor het op gang houden van bulktransacties. “Zoals Peter eerder zei, China gaat alles leiden. Wij verwachten enige groei in de voedselproductie van China en verwachten verbeteringen in de invoer van ijzererts om de staalfabrieken van China te voeden en voorraden op te bouwen,” zei hij.

Nochtans, zal de steenkoolhandel dalen. Over de handel tussen Australië en China, zei Sharan dat de voltooiing van het spoorwegnet tussen Mongolië en China in 2021 “de handel dreigt te doen afnemen”. “De tweede fase van de spoorlijn zal zich uitbreiden naar Khorloogiin Choibarsan in Oost-Mongolië, waardoor een directe verbinding met Rusland ontstaat en de kosten van de kolenhandel tussen Rusland en China dalen”. Rusland exporteert ongeveer 30 miljoen ton steenkool per jaar naar China, waarvan bijna 80% over zee wordt vervoerd vanuit de haven van Vostochny (ongeveer 1000 mijl vanuit Qingdao). Verwacht wordt dat de verschuiving van de zee naar het spoor de vraag naar vervoer over zee vanaf 2025 met 25-30 miljard tonmijlen zal verminderen.

De ‘Impact of Covid-19 on Bulk Markets and Terminal Operations’ webinar werd gehouden op 28 en 29 oktober 2020.