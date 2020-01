CFK Recycling uit Duitsland wint de Sustainable Industry Challenge 2020

Na een spannende finale battle in de boksring riep de jury CFK Recycling uit Duitsland uit tot winnaar van de Sustainable Industry Challenge – Chemport Europe edition. Deze scale-up bedacht een methode voor het recyclen van koolstofvezels voor de uitdaging van Teijin Aramid. CFK Recycling wint €100.000,- om te besteden aan de uitwerking van hun innovatie voor dit duurzaamheidsvraagstuk. Voorzitter Emme Groot van Economic Board Groningen maakte de winnaar bekend en overhandigde de prijzen aan de 5 finalisten. 40 scale-ups deden mee aan de wedstrijd en maakten tijdens het tweedaagse event kennis met regionale partijen, om hier in de toekomst mogelijk mee te gaan samenwerken.

De finalisten De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports in Delfzijl. Na een battle tegenover de Britse startup Immaterial Labs werd CFK Recycling door de jury aangewezen als overtuigende winnaar. CFK Recycling heeft een methode ontwikkeld voor het duurzaam recyclen van koolstofvezels. Koolstofvezels worden veel gebruikt in vliegtuigen en auto’s. Ook wieken van windmolens bevatten veel koolstofvezels. Edward Groen, Director Energy Transition & Sustainable Development bij Teijin Aramid, kijkt uit naar de samenwerking met CFK Recycling: “Deze scale-up is al erg ver met recyclen van koolstofvezels. Wij gaan met hen een pilot op kleine schaal doen om aramide te recyclen.” Emme Groot, bestuursvoorzitter Economic Board Groningen, is blij met het succes van de wedstrijd. “Wat een bijzondere innovatie heeft CFK Recycling voor deze uitdaging voor de vergroening van de chemie in Noord-Nederland. Een terechte winnaar van deze eerste Sustainable Industry Challenge. En fantastisch dat we Noord-Nederland samen met partners zo op de kaart hebben gezet. Behalve de winnaar zijn er meer scale-ups die met noordelijke bedrijven om de tafel gaan. Wat ons en onze partners betreft is deze wedstrijd absoluut voor herhaling vatbaar.”

Windmolens recyclen De vijf industriële bedrijven, de challenge setters, hebben allen hun finalist gekozen. Voor het thema Waterstof waren dat Immaterial Labs uit Groot-Brittannië en ScandiNAOS uit Zweden. Voor het thema Groene Chemie: Susteen Technologies uit Duitsland en Bioextrax uit Zweden. En voor het thema Recycling: CFK Recycling uit Duitsland. Vlak voor de grote finale in de boksring koos de onafhankelijke jury de twee finalisten die mochten gaan battlen op het podium, nadat ze de pitches van de vijf finalisten hadden beoordeeld. Tjeerd Jongsma, directeur Institute for Sustainable Process Technology en juryvoorzitter: “Alle vijf finalisten waren erg sterk. We hebben CFK Recycling tot winnaar verkozen omdat de innovatie van dit bedrijf de grootste impact heeft op onze regio. Windmolens recyclen, niemand anders kan dat!“ Uit meer dan 200 inzendingen zijn 40 innovatieve bedrijven (scale-ups) uit 13 verschillende landen uitgenodigd voor het tweedaagse finale-event van de Sustainable Industry Challenge, Chemport Europe edition in Noord-Nederland. Er waren scale-ups uit Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Letland, Hong Kong, België en Canada.

Impact op regionale bedrijvigheid Het belangrijkste achterliggende doel van de Sustainable Industry Challenge gaat veel verder dan alleen het uitschrijven van deze wedstrijd. De organisatie hoopt dat er verbindingen worden gelegd tussen de meer dan 200 bedrijven vanuit de hele wereld en bedrijven uit de regio – met de 40 die hebben deelgenomen zijn de eerste connecties nu gemaakt. Het doel van de wedstrijd is om bedrijven te interesseren voor de regio en een dynamiek te creëren die positieve impact heeft op de bedrijvigheid in de Chemport Europe regio.

Vakjury De onafhankelijke vakjury bestond uit juryvoorzitter Tjeerd Jongsma PhD (directeur Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)), Aaldrik Haijer (directeur Water & Energy Solutions), Dr. Katja Loos (Professor Faculty of Science and Engineering en Zernike Institute for Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen), Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen) en Veronique de Bruijn PhD (CEO Photanol). De jury koos uiteindelijk wie van de vijf door de challenge setters, industriële bedrijven, gekozen finalisten de winnaar van de hoofdprijs werd.