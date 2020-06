Nieuwe klanten blijven ook na de coronacrisis op bezoek komen. Industriële machines koop je nu eenmaal niet via de telefoon. Toch verwacht César Mol, managing director van machinebouwer FMI, dat thuiswerken met online meetings het nieuwe normaal wordt. ,,Voor onze werkmethodiek is dat een revolutie.’’

Gezondheid voorop, rekening houden met collega’s met kinderen of partners in de zorg en natuurlijk de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Op deze drie pijlers rust de corona-aanpak van FMI. En met succes. Het traditioneel lage ziekteverzuim is de afgelopen maanden niet verandert. En de productie draait vrijwel door zoals normaal. ,,Zonder aarzelen hebben we half maart meteen ploegendiensten ingevoerd. Dat zijn we niet gewend, maar het leek ons de beste manier om het werk door te laten gaan en toch voldoende afstand te kunnen houden’’, legt Mol de maatregelen uit. Met maximaal twee personen op een kamer zijn de risico’s overzichtelijk, maar andere werktijden is wel wennen. ,,Nu werken we met start- en stoptijden. Dat past niet bij iedereen. Ochtendmensen moet je ’s avonds niet laten werken en andersom. Daarom hebben we iedereen vrijgelaten in de keus en waar we er niet uitkwamen, werken de collega’s om en om vroeg en laat.’’

Revolutie

Voor thuiswerken heeft FMI wel een stap moeten maken, vooral in mindset. Het bouwen van productiemachines voor de industrie is natuurlijk niet per definitie werk dat gemakkelijk op afstand kan. ,,Voor de crisis hadden drie mensen vanuit huis toegang tot ons netwerk. Nu zijn we alle vijftig via beveiligde lijnen met ons bedrijfsnetwerk verbonden. Voor onze werkmethodiek is dat een grote aanpassing.’’ Toch wil niemand meer terug naar de situatie van voor de crisis. ,,Thuiswerken en online meetings zijn nu niet meer weg te denken uit onze manier van werken.’’ Wat dat belooft voor de toekomst? ,,In elk geval minder reizen. Naast onze vestiging in Drachten zitten we ook in Best en Aken. Ik reisde veel heen en weer want we moesten elkaar natuurlijk wel in levenden lijve ontmoeten. Die emotie is er nu wat af. Ook directievergaderingen gaan nu online. Ik verwacht dat we na de crisis een mix overhouden van online meetings en bij elkaar komen.’’

Gezond verstand

De combinatie van thuiswerken met ploegendiensten blijft voor de machinebouwers voorlopig bestaan. Naast aanpassingen voor de anderhalve meter economie. ,,Zo hebben we een maximaal aantal personen per vergaderruimte bepaald en wijzen pijlen in de gangpaden op looproutes om iedereen bewust te maken van anderhalve meter afstand.’’ Mol vaart hierbij ook op het gezonde verstand van de collega’s. ,,We zijn allemaal hoog opgeleid en verantwoordelijke mensen, dus streng zijn we niet. We maken mensen bewust en herinneren hen aan de consequenties als je de nieuwe normen niet volgt. Ik ga ervanuit dat iedereen meewerkt.’’ Logisch, want Mol verwacht dat ‘social distancing’ voor langere tijd noodzakelijk blijft. ,,Inmiddels zijn we daar al behoorlijk aan gewend.’’

Koppen

Toch voelen de maatregelen tegennatuurlijk. ,,Samenwerken is nu eenmaal ons dagelijks werk, dat vinden we leuk en daar krijgen we energie van. Door de nieuwe situatie ziet samenwerken er totaal anders uit. Bij onze R&D-mensen zit het bijvoorbeeld ingebakken dat je samen, schouder aan schouder, naar een scherm kijkt of over hardware staat gebogen. Dit veranderen zal wel een poosje moeilijk blijven. Net als de koppen bij elkaar in een machine, dat blijft wel een dingetje.’’

Afspraken

In de bedrijfshal staan enkele machines al een poos klaar voor aflevering. ,,We kunnen soms niet afleveren, omdat we niet op bezoek mogen komen. Gelukkig wordt dit langzamerhand soepeler en kunnen we opnieuw afspraken maken voor de aflevering.’’ Vervelender is dat machines niet kunnen worden afgebouwd. Omdat de onderdelen op zich laten wachten. Daar heeft Mol lange tijd nauwelijks last van gehad. ,,Hierover zijn we in gesprek met onze klanten. Het is overmacht. Gelukkig gaan de meeste klanten flexibel met de planning om, maar we blijven afhankelijk van de druk bij de klant. Ondanks de crisis, moet die zich soms toch aan gemaakte productieafspraken houden.’’

Kansen

Mol heeft niets te klagen. In tegendeel. Het eerste kwartaal heeft FMI een buitengewoon goede omzet gedraaid. En ook nu blijft de omzet op peil. ,,Dat heeft alles te maken met de aard van onze business. We maken hoogtechnologische machines voor de industrie en medische toepassingen. Als een klant hard geraakt wordt door corona, kan ik me voorstellen dat investeringen in de tweede helft van het jaar niet gedaan worden en de productie overeind blijft met het huidige equipment. Maar als de vraag in de markt weer toeneemt of nieuwe producten geïntroduceerd worden, willen klanten uitbreiden. Dat zijn de scenario’s waar onze kansen liggen.’’ Mol heeft zijn orderportefeuille vol, ook voor de rest van het jaar. Zijn er dan helemaal geen risico’s? ,,De automotive industrie wordt hard geraak. Die had het al moeilijk en daar is de coronacrisis bijgekomen. Mensen kopen nu geen nieuwe auto en daarnaast rijden we met zijn allen veel minder. Daarnaast zijn we actief in de medische wereld. Het is duidelijk dat daar nu kansen liggen. Bij ons is die brancheverdeling prima op orde, waardoor het effect van de crisis wat gedempt wordt.’’

Handen schudden

De toekomst is voor Mol uitdagender, bijvoorbeeld om nieuwe business te genereren. ,,Nieuwe klanten en nieuwe orders hebben weken lang stilgelegen. Niemand wilde meer mensen ontvangen en niemand ging de deur uit. Ik heb voor het eerst via een online meeting een eerste kennismaking met potentiële klanten gedaan. Heel bijzonder.’’ Gelukkig versoepelen de regels en merkt Mol dat hij weer, al is het mondjesmaat, welkom is bij potentiële klanten. ,,We komen alleen en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Maar terug naar normaal zijn we voorlopig niet. Zelfs een van onze belangrijkste sociale omgangsvormen, het geven van een hand bij wijze van groet of bevestiging van een afspraak, doen we niet meer. Dat blijft bijzonder.’’