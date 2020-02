Cerescon het feestelijk middelpunt van eerste Mikrocentrum Executive Dinner

Een exclusief netwerkevent voor ruim 250 directie en hoger management leden uit de maakindustrie. Dat was de eerste editie van het Mikrocentrum Executive Dinner dat plaatsvond op donderdag 30 januari 2020 j.l. Tijdens dit diner, dat gecombineerd werd met een keynote programma, stond inspireren en innoveren centraal. Tijdens het Executive Dinner werd ook de 5e Inspiratie & Innovatie Award uitgereikt, aan Cerescon.

Mikrocentrum nodigde voor het centrale programma twee keynote sprekers uit: Mathijs Bouman, journalist en econoom, en Robert Dingemanse, CEO en oprichter van PAL-V. Met de titel: “Hoogconjunctuur onder druk. Onze economie in 2020 en daarna.” deelde Bouman zijn visie op toekomstige uitdagingen rondom arbeidsproductiviteit, investeringen in nieuwe technologie en robotisering. De boodschap van Bouman was dan ook: ondanks de groeiende economie is en blijft het tijd voor actie.

Robert Dingemanse brengt volgend jaar met zijn bedrijf PAL-V de eerste commerciële vliegende auto ter wereld op de markt. Tijdens zijn keynote vertelde Dingemanse wat er wat er bij komt kijken om zo’n innovatie op de markt te brengen. Ook lichtte hij toe hoe de komende decennia vliegmobiliteit een revolutie gaat brengen in hoe de mens zich gaat verplaatsen.

5e Inspiratie & Innovatie Award

De bedrijven binnen het Mikrocentrum High Tech Platform bruisen van innovatieve oplossingen. Tijdens het Executive Dinner reikte Mikrocentrum daarom de 5e Inspiratie & Innovatie Award uit. De jury, bestaande uit voorzitter Egbert-Jan Sol (TNO, Radboud Universiteit), Fred van Houten (Universiteit Twente), Geert Jakobs (VDL Enabling Technologies Group), Henk Tappel (Bronkhorst High-Tech), Mark Henkdrikse (NTS Group), Ron Kok (voormalig OTB-Group) en Geert Hellings (Mikrocentrum) selecteerde vooraf aan het Executive Dinner uit alle inzendingen 10 bedrijven.

De genomineerde bedrijven mochten zich presenteren met een table-top stand tijdens het evenement. De door de jury geselecteerde top 4 bedrijven mochten hun innovatie pitchen en streden zo mee naar de Inspiratie & Innovatie Award 2020.

Top 4 genomineerden: Cerescon, Festo, K3D en Tegema

Andere genomineerden: Blackbelt, Ceratec, Demcon, Kjerner, Symcon en ValCun