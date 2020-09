Royal Pas Reform kondigt aan dat CEO Harm Langen het bedrijf zal verlaten, met ingang van 1 oktober 2020. De zoektocht naar zijn opvolger is gaande.

“Harm is sinds 2015 in functie als CEO en heeft een sterke basis gelegd voor slimme groei”, zegt Bart Aangenendt, CEO van moederbedrijf Hydratec Industries. “Hij was de spil in onze transformatie van machinefabrikant naar leverancier van geïntegreerde broederijoplossingen. Onder zijn leiding heeft Royal Pas Reform een aanzienlijke groei gerealiseerd en een aanzienlijk aandeel verworven in onze markten, wereldwijd.

“Hij laat ons een financieel sterk en stabiel bedrijf na, dat onze klanten ondersteunt met een sterk product- en dienstenportfolio en zeer toegewijde medewerkers. Namens al zijn collega’s wil ik onze oprechte dankbaarheid hiervoor uitspreken en Harm het allerbeste wensen voor de toekomst”.

Harm Langen geeft commentaar: “Ik ben nu vijf jaar bij Royal Pas Reform en heb enorm genoten van mijn tijd bij het bedrijf. Er zijn vele mijlpalen geweest waar we allemaal erg trots op kunnen zijn. Zo is er de lancering van de SmartPro™ NF-incubatielijn en de introductie van het SmartCare™-service- en ondersteuningsprogramma in 2016. In 2018 hebben we de SmartStart™-post-hatch feed-oplossing gelanceerd. Dit alles culmineerde natuurlijk in onze onvergetelijke honderdjarige viering en de uitreiking van het koninklijk predikaat in 2019.

“Het was een inspirerende reis, waarbij we samenwerkten met collega’s uit het hele bedrijf, zowel hier in Nederland als in het buitenland. Ik juich iedereen toe voor hun harde werk, dat de Koninklijke Pas Reform heeft verheven tot de huidige positie als de enige single-source leverancier van geïntegreerde broederij-oplossingen ter wereld.

Harm vertrekt om een positie als Operating Partner in te nemen bij participatiemaatschappij OxGreenfield in Naarden. Hij besluit: “Ik wil alle collega’s, klanten, partners en andere belanghebbenden bedanken voor hun loyaliteit en steun in de afgelopen jaren en wens hen veel succes in de komende jaren”