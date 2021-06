In de afgelopen periode heeft system integrator Inther Group één van haar hybride oplossingen, Central Filling, geïmplementeerd bij farmaceutische groothandel Pluripharm Groep. Met deze oplossing kan Pluripharm Groep haar klanten verder ontzorgen omdat receptverwerking nu op een nog efficiëntere manier plaatsvindt.

Het Central Filling proces

Het proces van Central Filling start met het doorsturen en samenvoegen van de recepten via het het hostsysteem naar Inther LC. Inther LC is het modulaire en flexibele Warehouse Execution Systeem van Inther. Vervolgens worden er picks uitgevoerd in verschillende pickgebieden, waaronder het A-Frame. Daarna wordt bij de Central Filling werkstations de orderverwerking op patiënt- of receptniveau gestart. De operator scant eerst de bak waarin tot maximaal 20 patiëntorders zijn verzameld. Daarna worden de artikelen individueel gescand. Indien dit een FMD (Falsified Medicines Directive) artikel betreft, wordt het artikel automatisch afgemeld bij het NMVS (Nationaal Medicijn Verificatie Systeem) door de integratie met Inther FMD. Deze softwareoplossing is door Inther ontwikkeld om de toepassing van deze Europese richtlijn en daarmee de logistieke verwerking van geneesmiddelen te vereenvoudigen. De belangrijkste functies van de Inther FMD applicatie zijn het controleren en afmelden van individuele medicijnen in één centrale database. In deze oplossing kunnen GS1 barcodes gescand worden en met de gekozen actie worden doorgezet naar de NMVS database.

Martijn Herder, CEO Inther Group zegt: “Central Filling is een aanvulling op het Inther portfolio en zorgt daarmee voor een totaalpakket aan oplossingen (met name) gericht op de farmaceutische industrie. Central Filling kenmerkt zich door zijn 100% controle en unieke integratie met Inther FMD.”

Alles verpakt in één zak

Per artikel wordt vervolgens een patiëntetiket geprint en op het artikel aangebracht. De artikelen worden op patiënt- of receptniveau verdeeld over de blokzakken waarbij oplichtende ledstrips aangeven waar de artikelen naartoe uitverdeeld moeten worden. Doormiddel van sensoren wordt gevalideerd dat het artikel daadwerkelijk is geplaatst in de juiste blokzak. Als alle artikelen zijn verdeeld, worden de blokzakken één voor één uitgenomen en wordt het patiëntetiket geprint en voor op de blokzak aangebracht. Deze worden vervolgens teruggeplaatst in de bronbak die daarna naar expeditie zal gaan om verzonden te worden naar de apotheek. De apotheek heeft daarmee het voordeel dat zij gebruik kan maken van een groot assortiment, geen deelorders meer in de apotheek bij elkaar hoeft te zoeken en de extra automatische controles die zijn ingebouwd. Oftewel, het gemak van alles in één zak!

Gerard van de Weert, Operationeel Directeur Pluripharm Groep zegt hierover: “Het Central Filling system is een uniek en belangrijk project voor ons maar vooral voor onze klanten. Het systeem levert een grotere flexibiliteit en geeft toegang tot een zeer grote voorraad. Dit, in combinatie met het samenvoegen van alle geneesmiddelen in een blokzak per patiënt of per recept, zorgt voor een veel gemakkelijkere verwerking van recepten voor de apotheken naar hun patiënten.”