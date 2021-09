Cellro wil met Duitse vestiging groeien bij Oosterburen

Medio december a.s. opent Cellro een vestiging in het Duitse Brackenheim. Vanuit deze vestiging gaat de fabrikant van robotcellen de metaalbewerkende industrie in Duitsland bedienen. De nieuwe vestiging moet de groei in de Duitse markt verder versterken. Cellro krijgt in Brackenheim, vlakbij Heilbronn, de beschikking over een pand met een kantoor en een showroom. Verkoop, salessupport en service vinden vanuit deze locatie plaats. In de showroom worden de nieuwste robotcellen opgesteld en gedemonstreerd. Het team Duitse medewerkers zal worden ondersteund door het hoofdkantoor in Veenendaal (NL).

Ondersteuning automatiseringsprojecten

Met de nieuwe vestiging wil Cellro nog beter kunnen inspelen op wensen van lokale klanten. De Cellro robotcellen voor draai- en freesmachines beschikken namelijk over geavanceerde mogelijkheden. Daardoor kunnen de meest complexe orderstromen van verspanende bedrijven worden geautomatiseerd met – in de basis – standaardmodellen. Dankzij het modulaire design kunnen de robotcellen bovendien snel en eenvoudig worden aangepast aan veranderingen in type orders, machines of klanten. Het benutten van die mogelijkheden vraagt om nauwe samenwerking tussen Cellro en de eindgebruiker. De vestiging in Brackenheim gaat daarbij een belangrijke rol spelen.

Onbemand draaien en frezen

De ontwikkeling en assemblage van robotcellen vindt plaats in Veenendaal. De productlijn van Cellro voorziet in veelzijdige oplossingen, van verplaatsbare robotcel tot robotcellen die twee draai/freesmachines tegelijk bedienen. Deze oplossingen levert Cellro aan klanten over heel de wereld. De geavanceerde automatiseringsmogelijkheden inspireren metaalbedrijven om geautomatiseerd en onbemand te produceren. Cellro wil ondernemers zo helpen om een dynamisch machinepark te creëren, waarmee zij op de veranderende marktvraag kunnen inspelen.