CBS: verwachtingen Nederlandse industrie veel hoger, in reactie op terugkerend optimisme Duitsland

In juni waren Nederlandse industriële ondernemers opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm. De Nederlandse machinebouw is in mei 3,5 procent gegroeid. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie als geheel was in mei 12,5 procent lager dan in mei 2019, maakt het CBS bekend.

In bijna alle bedrijfsklassen van de industrie lag de productie lager dan in mei 2019, behalve in de machinebouw, de tabaksindustrie en de overige industrie. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de transportmiddelenindustrie opnieuw het sterkst. De daling was iets minder sterk dan de vorige maand. Dat komt doordat in de auto-industrie een aantal grote fabrieken deels weer open gingen.

Nooit eerder verbeterde verwachting bedrijvigheid in Duitsland zo sterkt

In juni waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief dan een maand eerder, gevoed door het terugkerend optimisme bij onze Oosterburen. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in juni aanzienlijk minder negatief dan in mei. Dat is volledig toe te schrijven aan het oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Nooit eerder is dit zo sterk verbeterd in een maand tijd. De stemming over de huidige bedrijvigheid bleef echter onveranderd negatief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in mei met bijna 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.