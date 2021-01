Data worden steeds belangrijker in de samenleving en in de economie. Met data wordt ook veel geld verdiend, maar de waarde van data was tot nu toe niet terug te vinden in de statistieken. Het CBS deed in het afgelopen jaar onderzoek naar de vraag hoe die lacune opgevuld kan worden.

Beproefde methode

‘Het CBS deed wel onderzoek naar data’, zegt onderzoeker Hugo de Bondt van het CBS. ‘Maar niet naar welke waarde die data vertegenwoordigen. Ons nieuwe onderzoek brengt daar verandering in.’ Het onderzoek naar de waarde van data past binnen het CBS-project Adequaat Meten van de Economie (AME) en de wens om immateriële activa beter in beeld te brengen.

‘We hebben geprobeerd zo breed mogelijk naar de waarde van data te kijken’, zegt De Bondt. ‘Daarbij is veel aandacht voor definities en kwalificaties. Wat zijn precies data? En hoe kun je daar een prijskaartje aan hangen?’ Het is een lastig onderwerp, benadrukt hij. ‘We hebben bijvoorbeeld bekeken hoe bedrijven de waarde van data verwerken in hun jaarrekening en balans. Maar we zien de waarde van data daar nauwelijks terug. Daarom hebben we een omweg bedacht, geïnspireerd op de aanpak van het statistiekbureau van Canada.’ Het CBS schat de waarde van data die bedrijven beheren op basis van de kosten die gemoeid zijn met het verkrijgen van die data. ‘Dat is een beproefde methode’, zegt De Bondt. ‘We brengen daartoe verschillende beroepen in kaart en stellen vast hoeveel werktijd mensen in deze beroepen besteden aan data. Vervolgens tellen we loonkosten, opslagkosten en een winstpercentage bij elkaar op om tot een waarde te komen.’

Belang voor Nederlandse economie

Het CBS maakt bij het onderzoek naar de waarde van data gebruik van bestaande bronnen, waaronder de enquête beroepsbevolking (EBB) en de polisadministratie. De Bondt geeft aan dat de uitkomst een schatting betreft. ‘We hebben een hoog en een laag scenario berekend, binnen die bandbreedte moet de werkelijke waarde liggen.’ Het CBS stelde een tijdreeks op van 2001 tot 2017. Hierin is de ontwikkeling van de waarde van data in Nederland goed te zien. ‘Dat is interessant, bijvoorbeeld voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat aan de hand daarvan het belang voor de Nederlandse economie kan bepalen. Bij de afdeling Nationale Rekeningen van het CBS is er al langer discussie over de vraag of het terecht is dat we de waarde van data niet meenemen in het huishoudboekje van Nederland. Met name omdat grote tech-bedrijven toch veel inkomsten uit data halen. Ons onderzoek draagt bij aan die discussie door in elk geval een begin te maken met het vaststellen van die waarde.’