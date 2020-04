Geranne Engwirda raad van bestuur Catharina Ziekenhuis: Nieuwe normaal, het wordt nooit meer zoals het was dingen anders blijven doen dan vroeger. Laurens van Warmerdam en Geranne Engwirda gaan nadenken hoe wij dit kunnen ophalen in de organisatie, alle goede initiatieven van de afgelopen tijd, die wij willen behouden gaan we vastpakken en vastklikken. Mooi voorbeeld van het nieuwe normaal is de ontwikkeling van een het nieuwe beademingsapparaat.

Technologie-producent Demcon is er binnen één maand in geslaagd een compleet nieuw beademingssysteem te ontwikkelen, produceren en testen dat geschikt is voor de beademing van coronapatiënten op de intensive care. Het Ministerie van VWS heeft meteen een order van 500 apparaten neergelegd. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven was een van partners van Demcom die de snelle ontwikkeling van deze machine mede mogelijk heeft gemaakt.

In het Catharina Ziekenhuis hebben klinisch fysicus Carla Kloeze en anesthesioloog-intensivist Dick Koning zich met de ontwikkeling bezig gehouden. Kloeze deed de pre-klinische tests. “De performance van het apparaat, de druk en de flows waren meteen uitstekend. Onze feedback zat met name in het verbeteren van de gebruiksinteractie.”

Brainport-regio

Dick Koning deed het klinische gedeelte. Hij heeft het apparaat, uiteraard in goed overleg, op een patiënt getest. Zoiets gaat gepaard met de grootste zorgvuldigheid. “Het was een hartpatiënt met een relatief laag risico. Als het apparaat op de een of andere manier niet zou functioneren, had dat geen gevolgen voor de patiënt, omdat we een tweede beademingsapparaat klaar hadden staan.”

Het beademingsapparaat is tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerkingen op tal van fronten in met name de Brainport-regio. Dick Koning is diep onder de indruk: “Zulke mooie, zulke geavanceerde software, in zo’n korte tijd. Dat vind ik echt heel knap.”