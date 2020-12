De Raad van Commissarissen maakt bekend dat Carl Berlo vanaf 1 januari 2021 de nieuwe CEO van 247TailorSteel wordt. Het is onze overtuiging dat Carl, met zijn ervaring en kennis, een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan winstgevende groei in de komende jaren.

Carl Berlo is meer dan 25 jaar actief in de internationale commerciële sector. De afgelopen 15 jaar was hij CEO bij ATAG Heating BV. Met zijn technische opleiding, commerciële achtergrond gecombineerd met leidinggevende ervaring in het bouwen van een succesvolle internationaal opererende onderneming heeft Carl bewezen vaardigheden om de gewenste groei van 247TailorSteel te realiseren.

“Ik ken 247TailorSteel als een ambitieuze en vooruitstrevende organisatie die opereert op het snijvlak van technologie en commercie. Ook de metaalmarkt heeft in de laatste jaren een enorme verandering doorgemaakt waarin digitalisatie en automatisering een belangrijke rol spelen. Ik ben blij dat ik mijn ervaring kan gebruiken om samen met een enthousiast team de volgende groeifase te gaan realiseren”, zegt Berlo.

De toonaangevende pionier met sterke groeiambities

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 de toonaangevende pionier in de markt en beschikt inmiddels over een grote trouwe klantenkring. Het machinepark telt op dit moment 37 lasersnijmachines en 20 kantbanken op een totale productieoppervlakte van 36.000 m². In het 2021 zal de groei met name in Hilden (Duitsland) plaatsvinden. De vestiging is in september 2020 opgeleverd en wordt verder uitgebreid. Ook is 247TailorSteel inmiddels gestart met het maken van plannen voor een derde Duitse vestiging tussen Stuttgart en München, die eind 2022 operationeel moet zijn. Ook in België gaat het bedrijf zijn verkoopactiviteiten flink uitbreiden.

Uitdagingen voor de toekomst

247TailorSteel zal het ‘coronajaar’ 2020 afsluiten met een groei van 5 à 10 procent ten opzichte van 2019. Gezien de huidige situatie is dit een mooi resultaat. “In het komende jaar willen we de jaarlijkse omzetgroei van 30% weer doorzetten”, aldus Berlo. “We gaan veel in IT investeren en de doorontwikkeling van het Sophia® portaal zal een centrale rol spelen. Zo willen we klanten nog meer gemak bieden. Verder wordt de digitalisering van de eigen processen verder doorgevoerd. Met name op het gebied van de interne logistiek zullen stappen worden gezet met een warehouse management systeem.”

Algemene feiten:

Omzet 2019: € 85 miljoen

Aantal werknemers: 500+

36.000 m 2 productieoppervlakte op drie locaties: Varsseveld (Nederland), Oyten (Duitsland, bij Bremen) en Hilden (Duitsland, bij Düsseldorf)

Over 247TailorSteel

247TailorSteel is de toonaangevende ‘slimme’ fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen in Europa. Dankzij het Sophia® portaal kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellingen plaatsen, in één minuut een offerte ontvangen en hun producten binnen 48 uur geleverd krijgen. Het bedrijf is in 2007 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Varsseveld (Nederland). Andere productiefaciliteiten zijn gevestigd in Oyten (Noord-Duitsland) en Hilden (Noordrijn-Westfalen).

