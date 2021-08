Kunnen cobots worden gebruikt om verschillende producten van een pallet op een afvullijn te plaatsen? Cargill, internationaal producent van onder meer voedingsmiddelen, zocht en vond het antwoord op deze vraag tijdens een leerrijk project.

Cargill is een internationale producent en leverancier van onder meer voedingsmiddelen, landbouwproducten en diensten. De onderneming heeft 160.000 werknemers, verspreid over 70 landen. Cargill heeft activiteiten in Izegem sinds 1998 en stelt er ca. 250 mensen tewerk. Deze site is een van de meest complexe raffinaderijen voor voedingsoliën in Europa, heeft een van de grootste afvullijnen in Europa en beschikt over een expertisecentrum voor verpakkingen. Het bedrijf investeert in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, inspanningen die recent nog bekroond werden met een Factory of the Future Award.

Stapsgewijs richting automatisch depalletiseren

Cargill wilde onderzoeken of het cobots kon inzetten op de werkvloer, meer bepaald voor het depalletiseren aan het begin van een afvullijn van verschillende soorten producten. Het vond inspiratie hiervoor op de blog van Sirris en nam contact op. In de aanloop van het project namen drie werknemers deel aan een workshop rond veilige mens-robot samenwerking die georganiseerd werd in het kader van het (ondertussen afgelopen) ColRobFood-project. Zo konden ze kennis vergaren over het gebruik van automatisering op de productievloer.

Het doel van het project was het ontstapelen of depalletiseren van palletten met ‘bidons’ die moeten ingebracht worden in de afvullijn, waarop ze met olie worden gevuld, de dop erop gedraaid, daarna gepalletiseerd. Het ontstapelen gebeurt nu immers manueel en is een repetitieve taak met geen toegevoegde waarde voor het product.

Van observatie tot implementatie

Eerst kwamen de experts van Sirris bij Cargill ter plaatse om de procesomgeving en huidige manier van werken in kaart te brengen, de specificaties op te lijsten en belangrijke randvoorwaarden waaraan moet voldaan zijn, in samenspraak met het betrokken team. Daarna werden verschillende manuele testen uitgevoerd op verschillende producten met verschillende grijpers, om na te gaan welk type grijper het meest geschikt is voor de verschillende types van bidons. Vervolgens werd een grijper op maat gemaakt, op de cobot gemonteerd en werden testen uitgevoerd in het Sirris-labo in Diepenbeek.

De volgende stap was die naar de werkvloer. Een demo van een commercieel product werd georganiseerd als eerste kennismaking met cobots voor verschillende werknemers bij Cargill. Ook werd een concept voor een opstelling van de cobot aan de lijn getekend. Het lastenboek werd opgesteld en naar een shortlist van mogelijke integratoren gestuurd om offertes te bekomen. Een Sirris-expert trad hier op als neutraal adviseur ter plaatse. Op deze manier kon Cargill een geïnformeerde beslissing nemen over het gebruik van cobots op de werkvloer.

Cargill besprak het project tijdens een stakeholdersvergadering om daarna een beslissing te nemen over de implementatiepartner en met de concrete implementatie te kunnen starten. Bron Sirris