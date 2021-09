cards PLM Solutions, Product Lifecycle Management (PLM) solutions provider, zet de volgende stap in haar groei door de overname van Settels Savenije PLM Services. Door de overname, die door Holland Capital mede mogelijk wordt gemaakt, wordt het dienstenaanbod verder uitgebouwd.

cards PLM Solutions (‘cards’) is een value added reseller en business partner van Siemens Digital Industries Software en dé PLM specialist in de Benelux. PLM oplossingen dragen bij aan het optimaliseren van productontwikkeling en het productieproces. Naast software levert het bedrijf consultancy diensten aangevuld met support. cards heeft in 2017 haar dienstenaanbod uitgebreid met 3D printing oplossingen van Ultimaker en Formlabs, een sterk opkomende complementaire markt. Met veel kennis van PLM software, 3D printing en bedrijfsprocessen in de maakindustrie, is het bedrijf een gewaardeerde partner voor klanten als ASML, Thermo Fischer, Frencken, NTS, AAE, KMWE en Procter & Gamble.

Vergroten van slagkracht

Het samengaan van beide organisaties zorgt voor een synergie in kennis en vergroot de capaciteit, waardoor het portfolio van uiteenlopende klanten nog breder bediend kan worden.

Erik Burghoorn, CEO cards: “het team van Settels Savenije PLM Services heeft al vele jaren hun meerwaarde in de markt bewezen. De diepgaande kennis van Siemens NX en Teamcenter software complementeert ons dienstenaanbod en stelt ons in staat klanten nog beter te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken”.

Wim Ottenhoff, Managing Director Settels Savenije PLM Services (‘PLM Services’): “PLM Services combineert gedegen kennis van de processen in de maakindustrie met een focus op PLM-dienstverlening op het gebied van Siemens NX en Teamcenter. We hebben in cards een krachtige partner gevonden om onze dienstverlening gezamenlijk verder uit te bouwen en een breder klantenveld te kunnen bedienen”.

cards is opgericht in 1999 en is gevestigd in Best (NL) en Genk (B). De organisatie is gespecialiseerd in het digitaliseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen de maakindustrie. Dit doet zij voornamelijk voor bedrijven in automotive, aerospace, high-tech machinebouw, medische apparaten en consumentengoederen. Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gespecialiseerd Product Lifecycle Management (PLM) solutions provider. cards is Gold Smart Expert partner van Siemens Digital Industries Software.

Settels Savenije PLM Services is opgericht in 2014 als onderdeel van de Settels Savenije group of companies en is gevestigd in Eindhoven. Settels Savenije PLM Services ondersteunt machinebouwers bij het digitaliseren van engineering- en manufacturingprocessen en doet dit vanuit een heldere visie en een pragmatische aanpak. Settels Savenije PLM Services is specialist op het gebied van de Teamcenter- en NX-oplossingen van Siemens Digital Industries Software.

Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 150 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology. Holland Capital is sinds begin dit jaar als aandeelhouder betrokken bij cards. Ze ondersteunt het management actief bij de strategische ontwikkeling van het bedrijf.