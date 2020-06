Om haar positie als totaalleverancier van digitale ontwerp- en productieoplossingen in Europa te versterken heeft Cadac Group per 1 juni 2020 haar portfolio uitgebreid met de overname van de activiteiten van Configure Me.

Configure Me, een innovatief adviesbureau op het gebied van Configure To Order en Smart Customization Solutions voegt zich bij Cadac Group. “Na bijna 10 jaar is het tijd voor de volgende stap in de ontwikkeling van Configure Me. De bewezen aanpak, methodiek en specialisten van Configure Me worden voortgezet onder de vlag van Cadac Group. Door de omvang en brede kennisbasis van Cadac zijn zij de beste partij om de CTO-materie verder te brengen en uit te bouwen. Dit zullen ze doen vanuit dezelfde visie, namelijk dat software geen doel maar een middel is om tot next level performance te komen”, aldus Ronald Reinders, voormalig eigenaar van Configure Me. Ronald blijft nauw betrokken bij verschillende CTO-projecten van Cadac Group. Hij vervolgt: “Met deze overname krijg ik de ruimte om mijn handen weer vrij te maken en te focussen op strategisch advies en programmamanagement. De medewerkers van Configure Me maken de overstap naar Cadac en dit biedt hen een uitstekende kans om hun CTO-kennis nog verder te ontplooien.”

In tegenstelling tot het meer traditionele Engineer to Order (ETO), waarbij men elke bestelling opnieuw engineert, houdt Configure to Order in dat orders samengesteld en geassembleerd worden uit bestaande bouwstenen die uit voorraad leverbaar kunnen zijn. Producerende bedrijven die nog grotendeels ETO werken, worden steeds vaker geconfronteerd met levertijden of kostenniveaus die niet meer te realiseren zijn. Cadac Group heeft oplossingen en best practices ontwikkeld waardoor haar klanten snel aan de slag kunnen met CTO om zo een stijgende omzet, dalende kostprijs en sterke marktpositie te garanderen.

Omdat CTO steeds populairder wordt in de maakindustrie is het van belang om de juiste ervaring en kennis in huis te halen. De kennis en experts van Configure Me worden dan ook enthousiast verwelkomd bij Cadac. “Wij zijn erg verheugd met de komst en ervaring die de experts van Configure Me met zich meebrengen. Zo kunnen we onze klanten op gebied van CTO nog beter ondersteunen. Wederom een veelbelovende toevoeging aan onze organisatie”, aldus Jan Baggen, CEO Cadac Group.

Cadac Group heeft een ambitieus groeiscenario naar het jaar 2025 opgesteld. Via een aantal ‘basecamps’ willen zij in 2025 de top bereiken. Omdat Cadac Group ervan overtuigd is dat deze klim naar de top begint bij het succes van haar medewerkers, zijn zij in 2018 gestart met een intensieve wervingscampagne. Sinds de aankondiging van deze campagne hebben zij meer dan 250 specialisten aan zich weten te binden, waaronder de CTO-experts van Configure Me.

O www.cadac.com.