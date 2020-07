Met de Cabinet Guide Online van Festo, expert in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, kunnen technici en ontwerpers in watertechnologie in recordtijd speciale kant-en-klare schakelkasten configureren en bestellen en zo grote besparingen realiseren in vergelijking met conventionele, op maat ontworpen schakelkasten. De ontwerper beschrijft de toepassing en de intelligente configurator komt met een schakelkastoplossing. Met de online tool kan bijvoorbeeld in slechts een paar minuten een schakelkast geconfigureerd worden die de pneumatische proceskleppen in watercentrales bestuurt. Deze schakelkasten kunnen vier tot twintig pneumatische proceskleppen en IO-signalen aandrijven. Technische kosten worden verlaagd en uitgebreide productkennis is niet nodig.