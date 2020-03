Bystronic wil de klant begeleiden in zijn reis naar de smart factory

Lasersnijmachines, buislasers, afkantpersen en automatiserings- en softwareoplossingen. De portfolio van Bystronic omvat zo’n beetje alles wat er bij het snijden, buigen en handelen van metalen plaat en buis komt kijken. Op de TechniShow (1 – 4 september in Jaarbeurs Utrecht) zal de van oorsprong Zwitserse, wereldwijd opererende onderneming verschillende highlights tonen. Naast de nieuwe lasersnijmachine BySmart Fiber vlakbedlaser staat er ook de innovatieve ByTube 130 buislasersnijmachine, die een hoge productiviteit levert voor producten tot een diameter van 130 millimeter. En de kantbanken Xpert Pro, Xact Smart en een Xpert40 met Mobile Bending Robot. Met die robot is Bystronic al een tijdlang zeer succesvol, aldus Hans van de Meerakker, salesmanager van Bystronic Benelux. ‘Die robot zorgt voor flexibiliteit; je kunt snel schakelen tussen automatisch grotere series en handmatig kleine series produceren. Je kunt ’m bijvoorbeeld ’s nachts manloos laten draaien en ’s ochtends makkelijk en snel aan de kant schuiven voor handmatige productie.’

Bystronic innoveert niet alleen aan de hardwarekant, maar ook – en steeds meer – aan de softwarekant, zegt Van de Meerakker. ‘We zien een toenemende behoefte aan automatisering van het snij- en buigproces en aan gerobotiseerde laad-/ontlaad- en sorteersystemen. Steeds meer bedrijven zetten daadwerkelijk stappen richting een smart factory, ook in de Benelux. Om die te realiseren, zijn deelstappen an sich niet voldoende; uiteindelijk zul je alle stappen moeten zetten. Bystronic heeft haar organisatie zo ingericht dat we de klant optimaal kunnen ondersteunen om dié aanpak te kiezen die past bij zijn proces en behoefte.’

Zo is in Zwitserland het Bystronic Solution Center opgezet. ‘Een compleet nieuwe afdeling’, vertelt hij, ‘met specialisten die precies weten wat er binnen de onderneming allemaal speelt op het gebied van technologie en innovatie. Dus ook de laatste innovaties waarvan de salesmensen in de landen niet altijd op de hoogte zijn. Die specialisten hebben één taak: op basis van de klantvraag – die bijvoorbeeld wij vanuit Meerkerk inventariseren en bij ze neerleggen – met de voor die klant passende, meest optimale en schaalbare oplossing komen. Die aanpak, waarmee we in de markt onderscheidend zijn, past perfect in het smart-factoryverhaal. Simpelweg een machine aanbieden, plaatsen en klaar is Kees; zo gaat het niet meer. Tegenwoordig praat je over processen waarin we de klant begeleiden om stapsgewijs voor elkaar te krijgen wat hem voor ogen staat. De ene klant wil verder gaan dan de andere, dus het juiste proces verschilt per klant.’

De Benelux-organisatie is erop ingericht deze processen en trajecten op professioneel niveau te begeleiden met specialisten die in teamverband met klant, Solution Center en verkoop deze projecten oppakken. Bystronic Benelux heeft een sterke groei doorgemaakt. Van de Meerakker: ‘Sinds ik in 2005 bij Bystronic werk, is onze organisatie meer dan verdubbeld, vooral in service en klantondersteuning. Professionaliteit en kwaliteit van werkzaamheden is een on-going verbeterproces dat gestuurd wordt door klanttevredenheid. De klant en gebruiker staan bij ons centraal. Zijn die tevreden, dan gaat het met ons ook goed.’

Specialisten van het Solution Center, software- en automation-afdelingen zijn tijdens de TechniShow op de Bystronic-stand aanwezig om (potentiële) klanten te woord te staan. Om maar te zeggen: Bystronic (meer dan 2.800 medewerkers wereldwijd, jaaromzet richting 1 miljard euro) zet zwaar in op software- en automatiseringsoplossingen die de smart factory mogelijk maken.