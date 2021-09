De wereld van de mobiliteit is volop in beweging en dat geldt meer dan ooit voor de fietswereld: daar waar het misschien lijkt dat er weinig innovatie en verandering meer mogelijk is na de introductie van de E-bike, is deze markt toch volop in beweging en daar draagt de Helmondse gieterij BUVO een belangrijk steentje aan bij.

De fietsmarkt in beweging door de Helmondse Gieterij BUVO Castings

Bij de introductie van de E-bike enkele jaren geleden lag de focus van veel producenten op de actieve (jonge) senior. Het Duitse bedrijf Fazua zag dat echter anders toen zij in 2013 startte vanuit een liefde voor fietsen en een wens om de fietsmarkt te veranderen Zij wilden zich juiste focussen op een hele andere doelgroep: de jonge en sportieve fietser die comfort wil combineren met sportieve prestaties. Vanuit deze visie ontwikkelden zij het ‘Energy Ride-systeem’ dat zij leveren aan een aantal High-end fietsfabrikanten. Het Energy Ride-systeem bestaat uit een extreem lichtgewicht aandrijving die volledig afneembaar is waardoor deze E-bike binnen enkele seconden omgetoverd kan worden tot een gewone fiets zonder de belasting van het gewicht van de aandrijving.

Voor de productie van een behuizing die voldoet aan de gewichts- en flexibiliteit criteria is de specialisatie van BUVO ingeschakeld. Door de ervaring van de organisatie op het gebied van complexe gietdelen, behuizingen voor elektrische auto’s en behuizingen voor de eerdere generaties E-bikes bleek BUVO dé partij die ervoor kan zorgen dat Fazua op haar eigen en unieke manier letterlijk energie kan geven aan de fietswereld.