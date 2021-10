De Helmondse aluminium hogedrukgieterij BUVO Castings heeft onlangs de opdracht gekregen om diverse geassembleerde delen te produceren en leveren voor de INEOS Grenadier.

BUVO zal vanaf 2021 deze gietdelen uitleveren zodat in 2022 de eerste de eerste exemplaren van de band kunnen rollen bij de voormalige Smart-fabriek van Daimler in het Franse Hambach.

Het idee voor deze nieuwe offroader ontstond bij Sir Jim Ratcliffe, topman van het Britse petrochemische bedrijf Ineos en liefhebber van de “echte offroaders”. Zijn droomwagen is geschikt voor jagers, boeren en avonturiers en moet onverwoestbaar en functioneel zijn. De auto moest vierkant zijn en, zoals kenmerkend is aan een echte offroader, de wielen op de hoeken hebben. Alles wat niet direct bijdraagt aan de bruikbaarheid en de terreinprestaties moet weggelaten worden. Met deze briefing ontstond de INEOS Grenadier. Uitgangspunt is dat alle technieken bijdragen aan het doel om functioneel, onverwoestbaar en avontuurlijk te zijn. ‘Het Grenadier-project springt in een gat in de markt dat andere fabrikanten lieten liggen, namelijk de behoefte aan een praktische terreinwagen. Het team is er uitermate goed in geslaagd om een ontwerp te maken dat zowel karakteristiek als doelmatig is.’ Aldus Sir Jim Ratcliffe, voorzitter van Ineos.

Ontstaan in Engeland, vol van Duitse techniek, geproduceerd in Frankrijk én met Nederlandse onderdelen.

BUVO Castings zal vier geassembleerde delen gaan leveren voor de kenmerkende “Side Roof Rails”. Tevens zullen de zogenaamde “Split door pin” en het “Pin Counter Part” die onderdeel zijn van de typische achterdeuren van de INEOS Grenadier door het Helmondse BUVO Castings geproduceerd worden. De achterdeuren van de INEOS Grenadier worden door het slimme ontwerp, waarbij kleine achterdeur separaat open kan voor het makkelijk laden en lossen van kleinere voorwerpen, gezien als één van de belangrijkste designkenmerken.

Bart Rouwette, directeur van de Helmondse aluminium hogedruk gieterij, geeft aan erg trots te zijn om met het BUVO team een bijdrage te kunnen leveren aan deze karakteristieke onderdelen van de nieuwe Offroader. “Als partner en 1/3 aandeelhouder van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team, opereert INEOS in de voorhoede van autotechnologie. Met investeringen in de industrie, consumentenmerken en sport raken INEOS-producten elk aspect van het moderne leven. We zien het dan ook als een groot compliment en een eer om samen te werken met INEOS aan het Grenadier-project.”

De vraag naar kwalitatieve en complexe aluminium gietstukken blijft, door onder andere de groei in de e-mobility, groeien en juist voor deze specifieke behoefte naar complexe, kleine producten is BUVO dé wereldwijde specialist. BUVO producten zijn terug te vinden in de eindproducten van gerenommeerde en vooraanstaande organisaties als Mercedes, Volkswagen, McLaren, BMW, Volvo en Intergas. Met een jaarlijkse productie van meer dan 15 miljoen gietdelen blijft BUVO Castings uit Helmond de focus houden op groei en innovatie.

Deze groeiambities van BUVO vragen ontwikkelingen op diverse terreinen. BUVO investeert hierbij niet enkel in de uitbreiding van productieoppervlakte en nieuwe machines maar ook in mensen en structuren.