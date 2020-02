BUVO Castings benoemt Michel Boots tot Director Finance.

Met ingang van 6 januari j.l. is Michel Boots aangesteld als Director Finance van aluminium hogedruk gieterij BUVO Castings uit Helmond. Hij maakt in deze functie deel uit van het managementteam van BUVO en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de organisatie. Naast Finance & Control vallen ook Inkoop en ICT onder zijn verantwoordelijkheid.

Michel Boots is Register Accountant (RA) en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van Finance & Control en Accounting en is een groot deel van zijn carrière werkzaam geweest binnen de (aluminium) gieterij branche.

In deze nieuwe rol als Director Finance versterkt hij het managementteam van BUVO Castings dat onder leiding staat van CEO Bart Rouwette.

“Met mijn ervaring in de gietwereld zie ik de potentie die het bedrijf BUVO Castings heeft als geen ander. Alle randvoorwaarden zijn aanwezig om het bedrijf nog verder te laten groeien en verder aan te laten sluiten op de behoeftes van de huidige en de toekomstige markt. Ik kijk er naar uit om hier een bijdrage aan te mogen leveren en ben er van overtuigd dat ik samen met het managementteam en de BUVO collega’s het volledige potentieel uit deze mooie organisatie kan halen.” Aldus Michel Boots.

Met het aantrekken van Michel Boots is BUVO Castings er van overtuigd de organisatie verder future-fit te hebben gemaakt.