BUVA Homecare Systemen (Pallieter Group) neemt Holonite in Tholen over. BUVA wordt gezien als bouwpartner voor de bouwsector en is marktleider op het gebied van hang & sluitwerk en dorpels. Holonite is de producent van composietsteen onderdorpels in Nederland.

Het doel van deze overname is het verstevigen van de positie van BUVA in de markt van onderdorpels en aanliggende sectoren. Vanwege de kracht van beide merken zullen BUVA en Holonite zelfstandig naast elkaar blijven opereren.

Naast het versterken van de marktpositie, zijn er voor BUVA en Holonite meerdere synergievoordelen te behalen op het gebied van productie, inkoop, verkoop en productontwikkeling.

De beide entiteiten tezamen hebben een omzet van €65 miljoen en bieden werkgelegenheid aan bijna 250 mensen.

Rien Wisse, algemeen directeur BUVA : “Een kans om samen te gaan met een bedrijf als Holonite dat zo complementair is aan BUVA is uitzonderlijk. Het is voor ons een uitgelezen mogelijkheid om meer waarde te bieden voor al onze belanghebbenden dan de bedrijven afzonderlijk. Wij zetten hiermee een stabiele basis neer voor de toekomst.“

Paul Konings, algemeen directeur Holonite: “Voor Holonite is deze samenwerking ook goed nieuws, wij zien veel synergievoordelen. Daarnaast kunnen wij nu, met een focus op de lange termijn, onze plannen verder uitvoeren.”

BUVA werd opgericht in 1946 en is begonnen als ijzerwaren en gereedschapshandel. Zes jaar na de oprichting zette BUVA een voor die tijd gewaagde stap en verhuisde in 1952 naar het iconische Groothandelsgebouw in het centrum van Rotterdam. In 1965 werd een afdeling productontwikkeling opgericht waarmee BUVA inzette op een rol als fabrikant van bouwproducten onder private label.

Tegenwoordig bestaat het productmanagementteam uit een IOT-afdeling, engineers en productmanagers voor hang- en sluitwerk, ventilatie en onderdorpels voor zowel houten als kunststof kozijnen.

Eind jaren 90 koos BUVA voor haar huidige locatie in Barendrecht. Medio 2018 werden de homecare systemen geïntroduceerd. Omdat BUVA zich hiermee in de gehele bouwkolom heeft gepositioneerd en ook door het slim clusteren van verschillende productgroepen is BUVA een leidende totaalleverancier en daardoor in staat om alle partijen in de bouwsector meer waarde te bieden.

Momenteel werken er verspreid over drie locaties – Barendrecht (hoofdkantoor), BUVA Composites in Middelburg (dorpelfabriek) en BUVA InDoor Service (binnendeurenfabriek) in Nieuwerkerk aan den IJssel – 170 medewerkers bij BUVA.

Sinds 1969 is Holonite dé naam op het gebied van composietsteen in Nederland. Als producent en distributeur van onder andere dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen heeft Holonite binnen de bouw en de kozijnindustrie een leidende positie verworven.

Holonite bedient de Nederlandse, Belgische, Engelse en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen, van architect tot aannemer en van woningbouwcoöperatie tot indirect de particulier. Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich op de kozijnindustrie.

Holonite is naast producent van standaard bouwelementen voor de reguliere bouw steeds vaker een partner en een meedenker met een adviserende rol in het project. Holonite producten zijn duurzaam en Cradle to Cradle gecertificeerd. Bij Holonite in Tholen zijn op dit moment 71 mensen werkzaam.