Business Software Event 2020: het kennis- en netwerkevent voor de maakindustrie

Het Business Software Event voor de klantorder- en voorraadgestuurde industrie heeft dit jaar, op 16 juni, als thema ”Boost your business with connected software & smart data”. Centraal staat de noodzaak van voortgaande ketenintegratie en procesverbetering met behulp van ict. Uiteraard komen trends als smart industry, internet of things, big data, cloud en software-as-a-service aan bod, maar de focus ligt dit jaar op de basics, vertelt eventmanager Timo van Leent van organisator Mikrocentrum. We informeren maakbedrijven graag over de laatste innovaties en bieden tools om zelf aan de slag te gaan met digitalisering. Bij de juiste aanpak is er een enorme winst te halen!

Business software als antwoord op uitdagingen binnen de industrie

Klanten leggen de lat steeds hoger en de wereldwijde concurrentie neemt toe. Voor industriële bedrijven betekent dit dat men meerwaarde moet creëren door onder andere complexere producten te leveren, met steeds meer partijen samen te werken, doorlooptijden te verkorten en voorraden te verminderen. Dit vergt een optimale samenwerking binnen de industriële keten en tussen bedrijven. Om dit te realiseren is goede business software een onmisbaar strategisch instrument. Denk hierbij ook aan maatwerk oplossingen voor software en diens koppelingen (connectivity). ‘Veel bedrijven zijn echter voorzichtig met complexe structuren die niet meer beheerd kunnen worden door de eigen mensen’, weet Timo van Leent. ‘Wij brengen op dit event deze complexe structuren terug naar stapsgewijze oplossingen. De bezoekers worden geïnspireerd door succesvolle toepassingen van business software bij bedrijven waar naast het automatiseren en integreren, ook gedacht is aan het stapsgewijs reorganiseren en herstructureren van de processen. Zo wordt in één dag een compleet beeld gegeven van de mogelijkheden om met business software een bedrijf te digitaliseren.’

Inspirerende sprekers geven tips in het congresprogramma

Al diverse sprekers en programma onderdelen zijn bekend:

Biba Visnjicki – Managing Director, Fraunhofer Project Center @University of Twente

Lezing: Industry 4.0: Digital transformation for connected, agile manufacturing.

Patrick Fokke – Directeur, Siemens Digital Industries Software

Lezing: "Smart Machine Industry – waar staan we nu?" Fokke's presentatie is gebaseerd op afgenomen onafhankelijk marktonderzoek

Lezing: “Smart Machine Industry – waar staan we nu?” Fokke’s presentatie is gebaseerd op afgenomen onafhankelijk marktonderzoek

Carine Lucas – Senior expert digital, Agora

Lucas geeft inzage in de Belgische maakindustrie. Haar lezing gaat niet zo zeer over de technologie maar juist over de mindset. Dit vormt de grootste uitdaging bij de digitale transformatie

Lucas geeft inzage in de Belgische maakindustrie. Haar lezing gaat niet zo zeer over de technologie maar juist over de mindset. Dit vormt de grootste uitdaging bij de digitale transformatie

2 praktijkcases

Next level pitches door exposanten

Afsluitende paneldiscussie, mede-georganiseerd door Link Magazine

Onafhankelijke expo met 40 bedrijven

Het Business Software Event 2020 richt zich op de maak- en assemblage-industrie in Nederland en België: klantorder- en voorraadgestuurde bedrijven in onder meer de automotive, elektronica, machine- en apparatenbouw, metaalbewerking, rubber- en kunststofverwerking en scheepsbouw. Het event bestrijkt een breed scala aan bedrijfsprocessen en de bijbehorende software: van CAD, CAM, PDM en PLM tot en met ERP en MES, inclusief overkoepelende processen als integratie, kwaliteitsmanagement, productconfiguraties en business intelligence. Vanzelfsprekend ontbreekt het niet aan trends zoals: big data, service management en apps.

Thema: Business Software voor de maakindustrie – boost your business with connected software & Smart Data

Datum: 16 juni van 09.30 – 17.00 uur

Locatie: De Run 1115 te Veldhoven

Organisatie: Mikrocentrum

Entree bezoekers: gratis voor eindgebruikers en € 295 euro excl. BTW voor leveranciers, systemintegrators en adviseurs.