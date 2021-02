De Europese marktleider in mobiele opslagsystemen, Bruynzeel Storage Systems met hoofdkantoor en fabriek in Panningen (Limburg) neemt per heden de Amerikaanse distributeur RDT Concepts over. Met de overname versterkt Bruynzeel haar positie in de Amerikaanse markt in mobiele en vaste opslagsystemen. RDT Concepts heeft in de afgelopen decennia een sterke positie opgebouwd in een groot aantal afzetmarkten in het Middenwesten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse markt voor opslagsystemen is de grootste ter wereld.

Expansie in Verenigde Staten

Met de overname van het in de Amerikaanse staat Ohio gevestigde RDT Concepts krijgt Bruynzeel meer commerciële mogelijkheden op de Amerikaanse markt. Tot dusver werd in de V.S. exclusief gebruik gemaakt van onafhankelijke dealers. Een eigen vestiging biedt aanvullend meer mogelijkheden om grotere projecten in uiteenlopende markten uit te voeren. Bruynzeel Storage Systems heeft de ambitie haar omzet de komende jaren aanzienlijk te vergroten van € 60 miljoen naar € 100 miljoen in 2026. De Amerikaanse markt is vanwege haar omvang en diversiteit een belangrijk onderdeel in de groeiambitie. Bruynzeel overweegt in de komende jaren meer overnames te doen in belangrijke geografische markten waarop zij actief is.

Bouwen op sterke positie RDT Concepts

RDT Concepts heeft in de afgelopen decennia een sterke positie en reputatie opgebouwd waarop Bruynzeel wil voortbouwen. Ohio heeft een strategisch belangrijke ligging met veel opdrachtgevers in omliggende staten zoals Indiana, Kentucky, Michigan, Pennsylvania en West-Virginia. Bovendien zal met de nieuwe onderneming RDT Bruynzeel Storage Systems nadrukkelijk worden ingezet op nieuwe projecten in de gehele Verenigde Staten. Daarnaast worden onveranderd ook via het bestaande netwerk van distributeurs projecten uitgevoerd.

Grote projecten in uiteenlopende markten

Bruynzeel Storage Systems mikt in de Verenigde Staten o.a. op grote projecten in markten zoals bibliotheken, kantoren (archief), musea, onderwijs, overheid (archief), retail en ziekenhuizen. Maar ook op de groeiende behoefte van (industriële) ondernemingen om meer voorraden te willen aanhouden teneinde minder afhankelijk te zijn van leveranciers. Tijdens de coronacrisis liepen leveranties van cruciale onderdelen vaker dan voorheen vertragingen op met soms kostbare productieverliezen tot gevolg.

Over Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Storage Systems is marktleider in de Europese markt voor mobiele opslagsystemen in de markten voor archief, bibliotheken en musea en is bovendien snelgroeiend in opslagoplossingen in farma, industrie, retail en ziekenhuizen. Elke opslagoplossing van Bruynzeel is vormgegeven en gebaseerd op de specifieke behoeftes van de opdrachtgever.

Bruynzeel Storage Systems speelt in op de groeiende vraag naar ruimtebesparende oplossingen waarbij aanzienlijk goedkoper dan bij nieuwbouw een groot scala aan producten kan worden opgeslagen. Ruimte wordt internationaal steeds schaarser en duurder en met behulp van ruimtebesparende opslagsystemen is meer opslagruimte sneller en duurzamer te realiseren.

Bruynzeel Storage Systems is opgericht in 1953 als onderdeel van het Bruynzeel concern dat groot werd in badkamers, deuren, kasten, keukens, vloeren en potloden. Sinds de jaren ’80 is Bruynzeel Storage Systems verzelfstandigd. Met haar ‘best-in-class’ productieproces is zij in staat opslagsystemen met hoogwaardig design en kwaliteit binnen de snelste productie- en levertijden te realiseren.

Naast eigen kantoren in Europa is het bedrijf actief via een uitgebreid netwerk van distributeurs in Afrika, Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord Amerika, Australië en Azië. Alle systemen worden geproduceerd in de fabriek in Panningen, Nederland. Het bedrijf heeft ruim 200 werknemers en werkt in veel gevallen samen met architecten en designers om voor elke toepassing op maat gemaakte verrijdbare en vaste opslagsystemen te ontwerpen. Sinds 2007 heeft Altor Equity Partners een meerderheidsbelang in de onderneming.