Bronkhorst High-Tech is Europees marktleider in de productie van instrumenten voor het meten van gas- en vloeistofdoorstroming. Instrumenten die erg goed van pas komen bij het testen van mondkapjes, beschermende kleding en beademingsapparatuur. Toch blijft directeur Henk Tappel nuchter over de coronacrisis. “We krijgen honderden aanvragen, maar ik vind het belangrijker dat we onze nieuwe strategie uitvoeren.”

In jullie hoofdvestiging in Ruurlo werken 450 mensen, onder andere in laboratoria en cleanrooms. Welke coronamaatregelen hebben jullie op de werkvloer genomen en hoe bevallen deze maatregelen?

“We hebben alle ruimten gecompartimenteerd en we hebben alle buitendeurklinken voorzien van buisgebogen haken. Die hebben we natuurlijk zelf gefabriceerd. Verder werkt iedereen die dat kan nu thuis. Onze IT-afdeling heeft dat binnen enkele dagen mogelijk gemaakt; een megaprestatie wat mij betreft. Ik was altijd tegen thuiswerken, maar ik zie veel positieve effecten. Met online vergaderen kom je veel sneller tot beslissingen.”

“Onze salesmensen houden nu online tot wel zes goede klantgesprekken per dag, waar ze voorheen met de auto maximaal drie klantbezoeken per dag deden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat we de klant al kennen. Ik denk dat het voeren van beeldgesprekken met klanten wel een blijvertje is. Vóór corona ontvingen we dagelijks klanten van over de hele wereld op ons hoofdkantoor. Dan hesen we de vlag van het betreffende land. We hebben een kast vol met 150 vlaggen, maar nu hangt bij ons alleen de vlag van Gelderland een beetje te wapperen.”

“Op de werkvloer zijn we tijdelijk gaan werken met een tweemaal zesuursploegendienst met een half uur tussen de shifts. We betalen acht uur uit per dienst als ongemakspremie. Tot nu toe komt dit financieel ook uit: met minder mensen op de vloer werken we efficiënter, een effect dat je normaal ook in de vakantieperiode hebt. Eind deze maand gaan we de ploegendiensten evalueren, niet alleen financieel maar ook arbotechnisch. De vraag is namelijk hoelang onze mensen het werken in verschoven diensten volhouden. Tijdens een zesurige werkdag is er weinig tijd voor ontspanning of een praatje tussendoor.”

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zitten tjokvol flowmeters

Is er een run op jullie flow meters nu het alle hens aan dek is bij producenten van medische persoonlijke beschermingsmiddelen?

“We hebben inderdaad honderden aanvragen gekregen uit onverwachte hoeken. Bijvoorbeeld voor het testen van filters voor mondkapjes en voor medicijnenfabrieken die hun productie opschalen. We hebben met bloedspoed de meters voor het testsysteem voor filterfabrikant Afpro en matrassenfabrikant Auping geleverd, toen ze daar FFP2-mondmaskers gingen maken. En we hebben we de studenten van TU Delft geholpen aan flow meters voor hun open source AIROne-beademingsmachine. Maar doordat het virus nu succesvol wordt ingedamd, levert dit geen grote afzethoeveelheden op. En voor de meeste coronagerelateerde toepassingen zijn onze instrumenten simpelweg te nauwkeurig en daarmee te duur.”

Door corona hebben veel Europese industriële bedrijven nu moeite om aan elektrotechnische en roestvaste componenten te komen omdat toeleveranciers in landen als China en India hun productie stilgelegd hebben. Voelen jullie dit ook?

“Wij zitten ruim in onze voorraden, maar niet omdat we in een glazen bol zagen dat er een pandemie aan kwam. Bronkhorst heeft sinds de oprichting in 1981 ruwweg elke 7,5 jaar de omzet zien verdubbelen. Het bedrijf zat de afgelopen jaren in de klem bij leveranciers die deze groei eigenlijk niet meer konden bijbenen. Zelf werkte ik voorheen bij een beursgenoteerd bedrijf (Frencken Group, red.) en daar heerst een enorme beduchtheid op risico’s. Een van de eerste dingen die ik daarom in 2017 heb ingezet, was het goed bekijken van risico’s bij onze leveranciers en het aanleggen van kritische buffers. Ook omdat er al sinds medio 2016 schaarste heerst op de mondiale componentenmarkt. Bij de start van de pandemie hadden we voor 1,5 miljoen aan elektronica-componenten op voorraad. Daar hebben we de afgelopen weken 10 procent van gebruikt. Dat is een geluk bij een ongeluk nu.”

Wij zitten ruim in onze voorraden, maar niet omdat we in een glazen bol voorzagen dat er een pandemie aan kwam

“Qua omzet hebben we op dit moment kansen omdat Koreaanse en Taiwanese industrieën hun Japanse flowmeters uit politiek-historische overwegingen aan het vervangen zijn door niet-Japanse. Maar voor het overige wisten we dat 2020 geen gemakkelijk jaar gaat worden. Sommige industrieën waar wij aan leveren, zoals automotive en solar, begonnen vorig jaar al overproductie of vraaguitval te vertonen. De Amerikaans-Chinese handelsoorlog en brexit hielpen ook niet mee. Corona komt daar nu nog eens bij. We hebben er onze handen vol aan, maar al met al zijn het tijdelijke zaken. Wij focussen ons op onze nieuwe strategie voor daarna. Leidraad daarin zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De technische oplossingen die nodig zijn om die doelen te halen, zitten tjokvol flowmeters.”

Bronkhorst High Tech levert flowmeters, regelaars, ventielen en doseersystemen aan afnemers actief in de medische wereld, chemie, olie en gas, halfgeleiders en voeding en farma. De instrumenten van het bedrijf worden onder meer toegepast bij de coating van zonnecellen, desinfectie van petflessen, het testen van beschermende kleding, productie van leds en de bevochtiging van zaden en planten. Bronkhorst heeft behalve de hoofdvestiging in Ruurlo nog negen vestigingen in Europa en distributeurs in dertig landen. Er werken in totaal 600 mensen bij het Gelderse bedrijf. Bronkhorst investeert structureel in innovatie en heeft ruim honderd mensen aan het werk op de R&D-afdeling.

Bron ABNAMRO