Coventry University heeft zich met 15 universiteiten uit het Verenigd Koninkrijk en Singapore verenigd in de UK-Singapore Universities Alliance for Entrepreneurship and Innovation (UKSAEI) – de eerste alliantie in zijn soort om de samenwerking op het gebied van ondernemerschap en innovatie tussen de twee landen te versnellen. De alliantie werd op 8 april 2021 gelanceerd onder het toeziend oog van Kara Owen, Brits Hoge Commissaris voor Singapore, Lim Thuan Kuan, Hoge Commissaris van Singapore voor het VK, en Lim Khiang Wee, uitvoerend directeur van de National Research Foundation in Singapore.

UKSAEI brengt vooraanstaande universiteiten uit het VK (Bath, Coventry, Cranfield, Dundee, Edinburgh, Glasgow, King’s College London, Newcastle, Nottingham, Manchester en Strathclyde) en Singapore (Nanyang Technological University Singapore, Singapore Institute of Technology, Singapore Management University, National University Singapore en Singapore University of Technology and Design) samen om kennis te delen en samenwerking bij commercialisering en innovatie te vergemakkelijken.

Door de uitwisseling van kennis over technologieoverdracht en commercialisering, grensoverschrijdende licentiëring van technologieën en de opleiding van de volgende generatie ondernemers zal de alliantie de inspanningen om ideeën sneller op de markt te brengen en waarde te creëren, stimuleren en de samenwerking tussen innovatie-ecosystemen in het Verenigd Koninkrijk en Singapore verdiepen.

‘Uitdagingen identificeren en innovatieve en ondernemende antwoorden genereren

Paul Noon OBE, Pro-Vice-Chancellor voor Ondernemingen en Innovatie, Coventry University, verklaarde: “Universiteiten en bedrijven die internationaal samenwerken om innovatie te stimuleren en welvaart en betere sociale resultaten te genereren, zijn van vitaal belang nu we de Covid-19-pandemie te boven komen. Britse en Singaporese instellingen hebben een uitstekende staat van dienst op dit gebied, en dit partnerschap zal nieuwe uitdagingen identificeren en innovatieve en ondernemende antwoorden genereren. Deze activiteit vormt een verdere ondersteuning van de diepe, rijke en duurzame betrekkingen tussen het VK en Singapore”.

Michael Yap, regionaal directeur van Coventry University’s Singapore Hub, zei: “Coventry University, de stichtende voorzitter van de UKSAEI, zet zich in voor het creëren van internationale relaties. Mijn team bij de Singapore Hub is er ook trots op een bijdrage te leveren aan de alliantie tussen het VK en Singapore, en door deze relatie te verdiepen kunnen we transnationale kennisuitwisseling bevorderen.”

‘Samenwerking op het gebied van kennis en onderwijs is een topprioriteit’

Kara Owen, Brits Hoge Commissaris in Singapore, zei: “Zowel het VK als Singapore zetten zich sterk in voor investeringen in O&O, innovatie en ondernemerschap, en erkennen het belang van internationale samenwerking op deze gebieden ter ondersteuning van de economische groei. Samenwerking op het gebied van kennis en onderwijs is een topprioriteit voor het SG-VK-partnerschap voor de toekomst, waarbij wetenschap en innovatie centraal staan. De alliantie bouwt voort op de uitgebreide banden tussen universiteiten in het VK en Singapore om een praktische bijdrage te leveren aan de rol die innovatie en de ontwikkeling van ondernemingen zullen spelen in het herstel na COVID-19. Ik feliciteer iedereen met de lancering van deze alliantie.

Lim Thuan Kuan, Hoge Commissaris van Singapore in Londen, zei: “Ik ben vereerd dat ik getuige mag zijn van de lancering van de UK-Singapore Universities Alliance for Entrepreneurship and Innovation. Sinds de ondertekening van de Singapore-UK Innovation & Research Partnership Agreement in 2014 is de samenwerking van Singapore op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemen met het Verenigd Koninkrijk van kracht naar kracht gegroeid. Ik ben blij met dit initiatief van de grond af en met het doel van de alliantie om commercialisering en innovatie tussen onze IHL’s te bevorderen. Ik wens hen veel succes. Ik feliciteer alle betrokkenen met de lancering van de Alliance!

De Alliance wordt gesteund door de British High Commission Singapore, het UK Science and Innovation Network in Singapore, en het UK Universities in Singapore Network.