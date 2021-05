Brightlands Polymer Days 2021: een nieuwe wetenschappelijke conferentie voor een duurzame wereld

Koningshof in Veldhoven is in november gastheer van de Brightlands Polymer Days 2021. Een nieuwe Europees wetenschappelijke conferentie in de wereld van kunststoffen met gerenommeerde sprekers, tientallen presentaties van jonge onderzoekers en uitgebreide netwerkmogelijkheden. Een driedaags platform waar honderden wetenschappers, onderzoekers, studenten en ondernemers elkaar ontmoeten om samen nieuwe, circulaire materialen en toepassingen te ontdekken.

De conferentie wordt georganiseerd door de Belgian Polymer Group, KNCV Macromolecular Division, Polymeer Technologie Nederland (PTN) en Brightlands Chemelot Campus die hiermee de Dutch Polymer Days, Brightlands Rolduc Polymer Conference en Belgian Polymer Conference samenvoegen. ‘Een unieke conferentie’, zegt Jan van Hest, hoogleraar TU Eindhoven en namens PTN betrokken bij de organisatie van de nieuwe conferentie. “We hebben niet alleen leidende organisaties op het gebied van polymeren in Nederland en België bij elkaar gebracht, maar ook drie evenementen die eerder hun sporen meer dan verdiend hebben. Door de concentratie krijgen deze Polymer Days meer slagkracht met een wereldwijd bereik. Hier komen de meest spannende innovaties, ideeën en onderzoeken samen. Een wetenschappelijke conferentie en een platform waar direct de brug wordt gelegd naar concrete toepassingen, naar de maatschappij.”

Innovatieve kunststoffen

De Brightlands Polymer Days 2021 zijn opgebouwd rond één hoofdthema: innovatieve kunststoffen voor een duurzame toekomst. Meer dan 25 topsprekers onder wie Nobelprijswinnaar Jean-Marie Lehn en de professoren Ali Khademhosseini (Terasaki Institute), Brigitte Voit (Leibnitz Institute), Rolf Mülhaupt (Universiteit Freiburg) en Michael A. R. Meier (Karlsruhe Institute of Technology) leggen in hun presentaties de focus op circulariteit, mobiliteit, gezondheid en energie in relatie tot kunststoffen. Dat geldt ook voor de geselecteerde studenten die hun eigen onderzoek op het gebied van polymeren presenteren.

“Alleen al in de Europese Unie is de plasticsindustrie goed voor 1,5 miljoen banen en 350 miljard euro omzet”, aldus Marnix van Gurp, in 2019 voorzitter van de Brightlands Rolduc Polymeren-conferentie en nu namens Brightlands Materials Center in Sittard-Geleen betrokken bij de Polymer Days 2021. “Het gebruik van plastics moet alleen veel duurzamer. Er liggen grote kansen op het gebied van gezondheid, mobiliteit en energie om de kwaliteit van leven te verbeteren, om CO2-emissies te reduceren en om plastics een onderdeel te laten zijn van een circulaire economie.”

Awards voor jong talent

De Brightlands Polymer Days gaan zondagavond 7 november van start en worden dinsdagmiddag 9 november afgesloten. Het strakke programma biedt ruimte aan talentvolle promovendi en onderzoekers voor korte presentaties. Aan het einde van de conferentie worden vier maal twee awards in de categorieën mobility, health, circularity en energy uitgereikt voor de beste presentaties. De organisatie verwacht dit jaar veel inschrijvingen uit Europa, maar ook uit de rest van de wereld. “Deze conferentie inspireert een grote pool aan talent op universiteiten om samen met industriële wetenschappers invulling te geven aan de kansen die voor ons liggen. Tijdens de conferentie zullen veel concrete ideeën en innovaties de revue passeren”, aldus Marnix van Gurp.

Inschrijven mogelijk tot 1 juni

Jonge, talentvolle onderzoekers kunnen nog tot 1 juni een aanvraag indienen om een presentatie te geven. Het wetenschappelijk comité van de conferentie beoordeelt de inzendingen. Bezoekers kunnen zich ook al inschrijven voor het bijwonen van een of meerdere lezingen of netwerkbijeenkomsten.