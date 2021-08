Breman Machinery versterkt haar aanwezigheid op de Maritieme markt met de overname van Wesco IJmuiden.

Wesco IJmuiden is actief in de Dredging- en Offshore markt, gespecialiseerd in engineering van nieuwbouw en aanpassingen, montage en onderhoud aan boord van schepen. Kenmerkend zijn flexibiliteit en slagvaardigheid tijdens geplande en ongeplande havenstops van Zee- en Baggerschepen.

Breman Machinery: Uitdagende totaalproducten en kritieke stalen onderdelen – of kleine series daarvan – maken. Van extreem gewicht en enorme afmeting, met minutieuze precisie. Dat is onze specialiteit. Omdat we het geheim van machinale bewerkingen, constructie- en plaatwerk, wals- en buigwerk en afwerkingstechnieken tot in detail beheersen. Met meesterlijk vakmanschap en vooruitstrevende techniek voeren we alle staalwerkzaamheden flexibel voor u uit onder een dak.