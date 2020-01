Breed opgestelde Bosch Groep houdt omzetniveau vast ondanks zwakke automobielindustrie

Ondanks de economische zwakte in de automobielindustrie slaagde de Bosch Groep erin om in 2019 dezelfde hoge omzet als het jaar ervoor te behouden. Volgens de voorlopige cijfers realiseerde de leverancier van technologie en diensten in 2019 een omzet van 77,9 miljard euro. Daarmee blijft de omzet op hetzelfde niveau als het jaar ervoor.

Na correctie voor wisselkoerseffecten daalt de omzet echter met 1,1 procent. “Het zwakke economische klimaat en de sterke daling van de automobielproductie hebben ook bij Bosch sporen nagelaten,” zegt Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Robert Bosch GmbH bij de voorstelling van de voorlopige financiële resultaten. “De brede positionering van het bedrijf heeft met het oog op deze uitdagingen een stabiliserend effect, en laat ons toe de bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden blijven we investeren in belangrijke groeisectoren.” Alleen al dit jaar wil Bosch meer dan één miljard euro besteden aan de elektrische, geautomatiseerde en geconnecteerde mobiliteit van de toekomst. “Als innovatieleider helpen we de transformatie naar duurzame mobiliteit vormgeven en grijpen we de kansen die hieruit voortvloeien”, aldus Denner.