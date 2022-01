Brand bij ASML Berlin – impact op productieplan nog onzeker

ASML heeft vandaag bekend gemaakt dat er afgelopen nacht brand is geweest in een deel van haar fabriek in Berlijn, Duitsland. ‘De brand is in de loop van de nacht geblust en gelukkig zijn er geen personen gewond geraakt bij dit incident. Op dit moment is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de schade en of het incident enige invloed zal hebben op het productieplan voor dit jaar. Het zal enkele dagen duren om een grondig onderzoek uit te voeren en een volledige balans op te maken. Zodra wij over een dergelijke beoordeling beschikken, zullen wij een update geven’, aldus persinformatie van het semiconbedrijf uit Veldhoven.

ASML Berlin produceert componenten voor ASML’s lithografiesystemen, waaronder wafertafels en -klemmen, reticle chucks en spiegelblokken. ASML Berlin is voortgekomen uit Berliner Glas dat ASML in 2020 heeft overgenomen.