BrainCreators lanceert digitale inspecteur die privacy respecteert

BrainCreators, de specialist in digitale inspecteurs op basis van AI technologie kondigt vandaag tijdens de International Consumer Electronics Show (CES) het Automated Recognition & Anonymization (ARA) systeem aan. ARA maakt het mogelijk om privacygevoelige informatie automatisch uit videobeelden van videosurveillance camera’s te verwijderen. Vervolgens kunnen organisaties de camerabeelden voor elk doel gebruiken en tegelijkertijd voldoen aan de privacy voorschriften (AVG).

ARA kan de beelden die videosurveillance-camera’s registreren continu verwerken, waarbij het personen detecteert aan de hand van gezichten, lichaamshouding en bewegingspatronen, zonder die personen te identificeren. Door ARA gedetecteerde personen worden geanonimiseerd met een masker naar keuze, zoals gezichtsvervaging of volledige lichaamsmaskering in ieder frame. Dit sluit elke vorm van identificatie of profilering uit en is volledig in overeenstemming met de AVG-voorschriften. Het grote voordeel van ARA is dat de videobeelden na anonimisering buiten het videosurveillance domein veilig kunnen worden gebruikt door zowel digitale en menselijke inspecteurs.



Eerst klant: Schiphol

De eerste klant die gebruik gaat maken van ARA is de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Zij gaat het systeem integreren met video-surveillancecamera’s op de luchthaven om beelden te anonimiseren. Vervolgens zal worden bekeken hoe digitale inspecteurs zijn in te zetten voor diverse toepassingen. Denk hierbij aan het razendsnel en geanonimiseerd herkennen van verdacht gedrag, zodat politie en security sneller kunnen ingrijpen. Daarnaast kan automatische visuele inspectietechnologie worden ingezet om de drukte op de luchthaven te beheersen. Op deze manier kan er bijvoorbeeld eenvoudig worden gecontroleerd of bezoekers zich houden aan de COVID-19 regels, zoals het dragen van een mondkapje en het 1,5 meter advies.

Voor onderhoud

Digitale inspecteurs kunnen ook worden toegepast op visuele inspectie van objecten en oppervlakten, waardoor onderhoudswerkzaamheden sneller en effectiever kunnen worden ingepland. Men krijgt direct door welke assets, zoals verlichting, tegelvloeren, rookdetectors en bewakingscamera’s, onderhoud nodig hebben. Hierdoor kunnen Schiphol en haar hoofdaannemers het onderhoud van assets efficiënter beheren, kosten besparen en risico’s beter in kaart brengen.

Meerwaarde uit video-surveillance

Raymond Kossen, Product Manager bij Schiphol Group: “Dankzij ARA kunnen wij meerwaarde halen uit onze videosurveillance-beelden. Denk hierbij aan het tellen van mensen, verkeersstromen, menselijk gedrag, openbare veiligheid, geautomatiseerde visuele inspecties en controle van de integriteit van activa. Op deze manier kunnen wij onze luchthaven veiliger en efficiënter maken terwijl we voldoen aan de wettelijke eisen.”

Samenwerking met Advantech

Jash Bansidhar, Managing Director van Advantech Europe: “ARA is de eerste ‘Edge Solution Ready Package’ die wij in samenwerking met BrainCreators hebben ontwikkeld. De intelligente inspecteur op basis van AI bestaat uit een combinatie van BrainMatter software geoptimaliseerd op onze edge computing technologie. Op deze manier kan gevoelige informatie uit camerabeelden worden gevonden en geanonimiseerd.” “Innovatie versnelt wanneer privacyproblemen uit beeld worden genomen”, aldus Glenn Brouwer, medeoprichter en CRO van BrainCreators. “Dankzij ons BrainMatter platform kan ARA gezichten, houdingen en omgevingsobjecten identificeren en anonimiseren. De edge technologie van Advantech zorgt ervoor dat het automatiseringsmodel van ARA binnen het beveiligde videosurveillance netwerk onsite kan worden uitgevoerd. Bovendien kunnen de video stromen direct bij het device worden versleuteld en geanonimiseerd.”



