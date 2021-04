BrainCreators, de specialist in visuele inspectie op basis van AI technologie, lanceert vandaag tijdens de Hannover Messe intelligente digitale inspecteurs voor de industrie aan. De intelligente digitale inspecteurs kunnen voor verschillende inspectietaken worden ingezet. Denk hierbij aan visuele inspectie van oppervlaktes, objecten en ruimtes. Zodra de intelligente digitale inspecteurs een afwijking waarnemen, kunnen gebruikers een melding krijgen om het probleem op te lossen. Alle detecties worden verzameld in een interactieve omgeving. Zodoende kunnen fabrikanten processen efficiënter maken, kosten besparen en risico’s beter in kaart brengen, aldus persinformatie van BrainCreators.

De intelligente digitale inspecteurs zijn gebaseerd op het BrainMatter platform. Domeinexperts kunnen hun kennis overdragen aan de digitale inspecteur aan de hand van voorbeelden. De digitale inspecteur kan vervolgens de inspectietaak sneller, volledig consistent en zonder pauzes overnemen.

Beter, sneller en goedkoper inspecteren

“Fabrikanten streven ernaar om de hoogste kwaliteit te leveren tegen de laagste kosten tijdens het productie- of assemblageproces. Tegelijkertijd moet aan de voorschriften worden voldaan en de veiligheid van werknemers te allen tijde worden gegarandeerd. Hierdoor moeten diverse visuele inspecties worden uitgevoerd om te checken op gevaren, defecten en kwaliteitsproblemen,” aldus Jasper Wognum, medeoprichter en CEO van BrainCreators: “Veel fabrieken laten deze herhalende inspecties handmatig uitvoeren. Dankzij onze intelligente digitale inspecteurs is kunnen experts hun aandacht op belangrijker zaken richten, terwijl inspecties sneller, beter en kostenefficiënt uitgevoerd worden.“