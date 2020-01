BrainCreator biedt één oplossing voor drie AI-uitdagingen

BrainCreators, de innovatieve specialist op het gebied van artificial intelligence (AI), heeft vandaag, tijdens de Consumer Electronics Show (CES), BrainPower gelanceerd, een totaaloplossing voor schaalbare AI. BrainPower brengt data, domeinkennis en algoritmes bij elkaar op één fysieke machine, waarmee organisaties zelf AI-toepassingen kunnen ontwikkelen en datasets kunnen verrijken en beheren.

Bedrijven die serieus aan de slag willen met AI moeten rekening houden met drie belangrijke uitdagingen: het verrijken van de data, het opzetten van één centrale coördinatie van data en het voorspelbaar maken van de kosten. BrainPower integreert de oplossingen daarvoor met één fysieke supercomputer en het BrainMatter AI datamanagement platform, aldus BrainCreators in een persbericht. ‘Hierdoor bevat BrainPower de snelste AI-infrastructuur met Nvidia GPU’s en NVLink technologie, de meest efficiënte dataverrijking software en een gereedschapskist vol algoritmes gecombineerd met community faciliteiten’, zo claimt de AI-specialist. ‘En BrainPower maakt kosten voorspelbaar door een vaste capaciteit te bieden op een GPU server, waarbij veiligheid is ingebouwd door de fysieke server in eigen beheer te nemen. Deze server is speciaal ontwikkeld voor data-intensieve workloads zoals machine learning. De Power-architectuur geeft BrainPower superkrachten ten opzichte van een reguliere GPU-versnelling, waardoor bedrijven sneller AI-applicaties kunnen bouwen.’

Data verrijken zonder technische kennis

Doordat BrainPower geïntegreerd is met het BrainMatter platform stelt het domeinexperts in staat om zonder technische kennis data te verrijken, aldus de persinformatie. Een rijke set met labels is cruciaal om een AI algoritme te laten leren. Doordat BrainMatter zelf ook leert, kan het adviseren welke labels nuttig zijn en gebruikers helpen om de overige data snel en correct te annoteren. Met elke iteratie maakt het model betere voorspellingen, waardoor gebruikers efficiënter kunnen werken. Daarnaast kunnen teams worden aangestuurd en beleidsregels worden ingesteld, die ervoor zorgen dat data correct wordt gelabeld en veilig kan worden gedeeld, zo stelt Braincreators.

Jasper Wognum, CEO en mede-oprichter van BrainCreators, vult aan: ‘Om succesvol te zijn met machine– en deep learning moeten organisaties op grote schaal data verrijken met menselijke kennis en hergebruik faciliteren. Vaak zijn AI initiatieven sterk gefragmenteerd, waardoor organisaties het overzicht kwijtraken over hun verrijkte datasets, daadwerkelijke projectkosten en oplossingen in productie. Dankzij BrainPower is dit verleden tijd en kunnen organisaties tegen voorspelbare kosten AI toepassingen ontwikkelen en beheren.’

BrainPower is beschikbaar vanaf €3500,- per maand.