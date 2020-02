Brabantse Metaaldagen gaan verder als Nederlandse Metaaldagen

Van 21 tot 23 april 2021 vinden wederom de Metaaldagen plaats. Vanaf heden zal hét kennisevent van de maakindustrie onder de nieuwe naam de Nederlandse Metaaldagen worden gehouden.

De Nederlandse Metaaldagen vinden weer plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Uit de evaluatie met bezoekers en exposanten kwam naar voren dat de naam niet passend was voor de innovatieve opzet van het event, aldus Jeroen ter Steege oprichter en organisator van het event. Ook past de nieuwe naam beter bij het gelijktijdig georganiseerde Nederlands Metaalcongres welke een centralere plaats en dominantere rol zal krijgen op de beursvloer.

Zowel de beurs als het congres zullen in 2021 weer in samenwerking met de branchevereniging FPT-VIMAG worden georganiseerd. Inmiddels heeft een aantal grote partijen aangegeven weer te willen deelnemen en hebben de eerste nieuwe deelnemers zich gemeld. Vanaf februari 2020 zal het voor exposanten mogelijk zijn om zich in te schrijven.