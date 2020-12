Voor de 26e editie van de Beste Ondernemers Visie regio Eindhoven zijn we op zoek naar Veerkrachtige Visionairs en doen we deze oproep aan u. Op maandag 22 maart 2021 zal de BOV Award uitreiking hybride plaatsvinden. Dit jaar gaan we u inspireren met visionaire ondernemers uit regio groot Eindhoven door hun veerkrachtige verhalen zo breed mogelijk te delen.

Corona-editie

In verband met het huidige economische klimaat waarbij veel ondernemers met een enorme uitdaging zijn geconfronteerd zal de komende editie een speciale ‘Corona-editie’ worden. Sinds 1993 reikt JCI Eindhoven de BOV Awards uit aan de ondernemer(s) uit de regio Eindhoven met de Beste Ondernemers Visie. De uitreiking van de BOV-Trofee is uitgegroeid tot hét netwerkevenement in de metropool regio Eindhoven en staat dit jaar in het teken van “Veerkrachtige Visionairs”.

Oproep aan u!

De organisatie is op zoek naar ondernemers uit de regio groot Eindhoven die ingegeven door de huidige omstandigheden veerkrachtig ondernemerschap hebben getoond. Dit kan zijn door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw product, een veranderd bedrijfsmodel, een switch van activiteiten of doordat ze hebben voorzien in een nieuwe maatschappelijke behoefte. Een unieke kans om waardering te tonen voor ondernemerschap in moeilijke tijden!

Criteria voor Veerkrachtige Visionairs

In aanmerking komen ondernemers uit de (metropool) regio Eindhoven die naar aanleiding van de Corona-crisis hebben aangetoond over bijzondere ondernemersdrift te beschikken, bijvoorbeeld door:

het (gedeeltelijk) omzetten van het businessmodel of soort werkzaamheden;

het ontwikkelen van nieuwe/aangepaste producten of diensten;

het voorzien in een behoefte ter bestrijding van (de effecten van) het virus of in een andere (maatschappelijke) behoefte;

het op een inventieve wijze aanpassen van werkmethoden of productieprocessen.

In een online studio uitzending staan de drie finalisten centraal. De genomineerden worden op 22 maart door de dagvoorzitter aan de tand gevoeld over hun visie en krijgen een podium om te vertellen waarom zij veerkrachtige ondernemersvisie hebben getoond en de trofee verdienen.

Aanmelden kandidaten

Voor de selectie van de kandidaten doet de organisatie een oproep aan u! Zijn er ondernemers in uw netwerk die ingegeven door de Corona-omstandigheden het verdienen om positieve aandacht te krijgen? Stuur dan graag een bericht naar onderzoek@boveindhoven.nl en beschrijf kort waarom deze ondernemer(s) de komende editie niet mag/mogen ontbreken! Meer informatie: www.boveindhoven.nl

JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijd netwerk van jonge ondernemende mensen (tot 40 jaar) die met beide benen in de maatschappij staan. Samen organiseren we diverse initiatieven om, in onze eigen omgeving, positieve maatschappelijke verandering te realiseren. Wereldwijd hebben we meer dan 200.000 leden verspreid over ongeveer 120 landen. JCI Nederland telt bijna 2.500 leden, verdeeld over zo’n honderd lokale verenigingen die Kamers worden genoemd, waarvan JCI Eindhoven er eentje is. Wil jij ook bijdragen aan positieve verandering en leuke mensen leren kennen? Dan is er altijd een kamer bij jou in de buurt!