Robots zijn nodig om de arbeidsproductiviteit van de bouwsector te verhogen, de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren en faalkosten te verlagen. De woningbouwproductie moet over zes jaar 25 procent hoger liggen dan in 2020. Miljoenen woningen en andere type gebouwen moeten voor 2030 worden verduurzaamd conform Nederlandse en Europese ambities. Dit vereist een verhoging van de arbeidsproductiviteit, zeker vanwege het grote personeelstekort in de bouwsector. Henriette Bier, universitair hoofddocent Bouw, TU Delft; “vanuit onze ervaring en zoals bij McKinsey geschat kan een bouwwerk voor 50 procent volledig door robots worden uitgevoerd, 45 procent door een samenwerking van robots en mensen, enkel de laatst 5 procent is dan nog volledig mensenwerk.” Ook verhogen robots door hun kracht en nauwkeurigheid de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de bouwplaats en verlagen ze de faalkosten, vaak meer dan vijf procent van de bouwkosten.

De verwachting is dat de robotisering van de bouwsector de komende jaren sterk groeit wanneer de sector over een aantal belangrijke drempels weet heen te stappen. Dit gaat met name om de conservatieve houding en gebrek aan transparantie van veel bouwbedrijven. Ook het gebrek aan eenduidige data en software, duidelijke wetgeving, meer en beter onderwijs en financiering spelen een rol. Op een aantal van deze aspecten ziet ABN AMRO recent beweging ontstaan en dat is de reden voor

de verwachte groei in robotisering van de bouwsector.