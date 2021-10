De Bossard Groep heeft de Nederlandse onderneming Jeveka B.V. (“Jeveka”), waardoor de aanwezigheid van Bossard in de Benelux aanzienlijk wordt uitgebreid.

Jeveka B.V., met het hoofdkantoor in Almere, is een toonaangevende leverancier in de Benelux van productoplossingen en engineering- en logistieke diensten op het gebied van industriële bevestigings- en assemblagetechnologie. De onderneming is opgericht in 1937, telt 117 medewerkers en bedient voornamelijk klanten in de machinebouw en technologie. Voor het lopende boekjaar verwacht Jeveka een netto-omzet van bijna 27 miljoen euro.

“Een decennialang partnerschap verenigt ons met Bossard. Door toe te treden tot de Bossard Groep zijn we verheugd om deze relatie te verdiepen en ook het aanbod van producten en diensten die we onze klanten kunnen bieden te verbreden”, aldus Jeveka’s eigenaren Stephanie en Adriaan Veltkamp.

De overname van Jeveka past in de strategische aanpak van de Bossard Groep om haar marktaanwezigheid in technologisch geavanceerde eindmarkten te verbreden. Met Jeveka verwerft Bossard een gevestigde klant die de succesvolle voortzetting van Bossard’s op winstgevendheid gerichte groeistrategie zal vergemakkelijken en verdere ontwikkelings- en groeimogelijkheden zal openen.

“Jeveka is niet alleen een sterke partner die ons zal helpen Bossards marktaanwezigheid in de Benelux-landen aanzienlijk uit te breiden, maar ook een bedrijf dat Bossards Proven Productivity-filosofie al jaren in praktijk brengt”, stelt Bossard CEO Daniel Bossard.

De overname wordt gefinancierd door gebruik te maken van bestaande kredietfaciliteiten. Beide partijen zijn overeengekomen om de aankoopprijs voor de op 22 oktober 2021 gesloten transactie niet bekend te maken.

Het is de bedoeling dat de huidige eigenaren Stephanie en Adriaan Veltkamp het bedrijf na een overgangsperiode in de eerste helft van 2022 zullen verlaten. Jeveka zal onder dezelfde naam en op hetzelfde adres in Almere blijven opereren. De Bossard groep neemt alle wettelijke verplichtingen en bestaande contracten over.