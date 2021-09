De VDL Groep en Bosman Van Zaal uit Aalsmeer bundelen hun krachten voor de marktintroductie van de CropTeq bladkniprobot, een innovatieve robot die binnen afzienbare tijd beschikbaar komt voor hogedraad komkommerkwekers. Deze robot richt zich in eerste instantie op de Het arbeidsintensieve bladknippen voor komkommer planten, maar wordt in de komende jaren doorontwikkeld voor andere teelten en meer autonome toepassingen.

Bundelen van kennis en kunde

De samenwerking richt zich, naast delen van kennis en kunde, op het beter toepassen en gebruiken van data en robotisering in de hogedraadteelt. Bij VDL worden verschillende systemen ontwikkeld die betrekking hebben op autonoom telen. De gedeelde missie, kennis en het netwerk van VDL en Bosman Van Zaal komen samen in de vorm van GreenPEAK-IT, een zusterorganisatie van de Aalsmeerse tuinbouwspecialist, die ook de verkoop en de installatie van de nieuwe kniprobot voor haar rekening neemt. GreenPEAK-IT is voortgekomen uit een onderzoeksproject van Bosman Van Zaal en is vanwege hoge verwachtingen in december 2020 voortgezet als een zelfstandige entiteit met specifieke kennis van energiezuinige en autonome teelten.

VDL CropTeq Robotics in de glastuinbouw

Als internationaal industrieel familiebedrijf is VDL actief op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van toeleveringen, bussen en eindproducten en de assemblage van personenauto’s. VDL reageert op de krappe arbeidsmarkt in de tuinbouw en rationaliseert arbeidsintensieve werkzaamheden met de realisatie van de innovatieve CropTeq robot platform in samenwerking met Bosman Van Zaal. Zo richt VDL zich met VDL CropTeq Robotics op het nastreven van autonome robotica binnen de hoogwaardige glastuinbouw en vervangt daarmee o.a. arbeidsintensieve werkzaamheden door hoogwaardige AI-gedreven robotica. De slimme AI vision te trainen door de teler, de hoge robot snelheid met collision control, de gepatenteerde end effector die robust aan alle zijden van de stam kan knippen en het compacte platform die ook uiteindelijk komkommer gaat oogsten maakt het een bijzonder innovatie.

Hoogwaardige glastuinbouw

Bosman Van Zaal is nauw betrokken bij de opstart van haar zusterorganisatie GreenPEAK-IT. Dit bedrijf is in staat om alle data die binnen en rond de hoogwaardige kasteelt gegenereerd worden, te ontsluiten en beschikbaar te maken met behulp van het PEAK dataplatform, en heeft als uiteindelijke doel digitale voorspellingen te doen op basis van Machine Learning op Big Agri Data. Zo richt GreenPEAK-IT zich op het nastreven van autonomie binnen de hoogwaardige internationale kasteelt om op termijn een autonoom aangestuurde kas mogelijk te maken.