Bosman Van Zaal gaat haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uitbreiden door de overname van CMW Horticulture, gevestigd in East Yorkshire. De naam CMW Horticulture blijft ongewijzigd, het aanbod van producten en diensten blijft hetzelfde en ook het volledige team blijft aan het bedrijf verbonden, zodat service en onderhoud van alle kassen en kasinstallaties gegarandeerd is.

Continuïteit en doorontwikkeling

Door de overname van CMW Horticulture door Bosman Van Zaal is het bedrijf nog beter in staat om in te spelen op de technische ontwikkelingen in de tuinbouwsector, omdat ze gebruik kan maken van het omvangrijke team van tuinbouwengineers in Aalsmeer, dat niet alleen Venlokassen, breedkappers en foliekassen ontwikkelt, maar zich ook richt op logistieke teeltsystemen, watersystemen, klimaatsystemen, elektrasystemen, controlesystemen en data. Daarnaast zal in de loop van de tijd de organisatie afgestemd worden op het moederbedrijf, waardoor de efficiëntie binnen het bedrijf zal toenemen. Algemeen Directeur Ian Metcalfe van CMW Horticulture vat het als volgt samen: “Bosman Van Zaal is een zeer vooruitstrevend bedrijf met een uitstekende productportfolio waarmee we telers in alle sectoren van de tuinbouwindustrie beter kunnen ondersteunen. We zijn erg verheugd om met hen samen te werken en kijken uit naar een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons bedrijf. Ik twijfel er niet aan dat CMW, met de steun die Bosman Van Zaal zal bieden, op succesvolle wijze verder kan groeien in het VK en Ierland”.

Focus op lokale markten

De overname past in de strategie van Bosman Van Zaal, die erop gericht is om haar hoogwaardige tuinbouwkennis af te stemmen op de behoeften van lokale markten en sectoren. Om die reden maken zij steeds meer gebruik van lokale personen en bestaande organisaties, die beschikken over de juiste contacten in het gebied en een beter inzicht hebben in de lokale marktvraag. Door de overname van CMW Horticulture heeft Bosman Van Zaal een sterke basis verkregen in het Verenigd Koninkrijk, van waaruit zij hun marktaandeel verder gaan uitbouwen.

CMW Horticulture

CMW Horticulture is een toonaangevende tuinbouwleverancier in het Verenigd Koninkrijk, opgericht in juni 1989 als joint venture met een Nederlands schermspecialist. Twee van de oorspronkelijke oprichters Graham Ward en Ian Metcalfe zijn nog steeds aan het bedrijf verbonden. David Markham kwam in 1991 bij het bedrijf als financieel controller en werd in 2004 als financieel directeur in de raad van bestuur uitgenodigd. In april 2014, na 25 jaar partnerschap met het Nederlandse bedrijf, besloten de aandeelhouders dat de tijd rijp was voor de Britse directeuren om controle en er werd een deal gesloten om de meerderheid uit te kopen. Technisch directeur Gordon Badham trad in december 2015 toe tot de raad van bestuur. CMW werkt momenteel aan verschillende projecten in het VK en Ierland, voor telers van sla, zachtfruit, sierteelt en farmaceutische gewassen.