Bosch Rexroth heeft tijdens de Offshore Technology Conference (OTC 2020) de Spotlight On New Technology™ Award gewonnen voor de High Force en Low Voltage Subsea Valve Actuator (SVA). Deze baanbrekende innovatie maakt de implementatie van de all-subseafabriek in zowel green- als brownfields mogelijk. De bekroonde oplossing werd erkend voor zijn milieuvriendelijke opstelling, energiezuinigheid en functionele veiligheid. Met een kostenbesparend modulair ontwerp en een volledig geïntegreerd aandrijf- en veiligheidssysteem werkt de oplossing betrouwbaar in werkdieptes tot 3.000 m.

Door de voordelen van zowel elektromechanische als elektrohydraulische systemen te combineren in een compacte elektromechanische actuator met hydrostatische aandrijving, blijkt de bekroonde SVA een zeer goed alternatief voor elektromechanische en conventionele hydraulische systemen te zijn. De SVA biedt tot SIL3 veiligheid inclusief conditiebewaking, verbruikt tot 75 procent minder energie en is ontworpen voor een levensduur van 25 jaar. Met een extra drukcompensatie kan het systeem betrouwbaar functioneren in de ruwe omgeving van onderwatertoepassingen.

Elektrificatie van eerder geïnstalleerde onderzeese productiesystemen is in het verleden geen haalbare optie geweest vanwege de vereiste hoogspanningsvoedingen. De nieuw ontworpen Bosch Rexroth SVA kan hoge krachten leveren om de geïnstalleerde kleppen te bedienen door gebruik te maken van de beschikbare laagspanningsvoeding – volgens de Subsea Instrumentation Interface Standard (SIIS).

Voor de exploratie van nieuwe installaties biedt Rexroth’s SVA-oplossing een belangrijk onderdeel om de all-subsea-fabriek te voltooien, en kwalificeert deze als een compacte oplossing voor alle onderzeese actuators die een failsafe sluiting door onderzeese veren of hoge aandrijfkrachten vereisen. Dit geldt met name voor installaties waar elektrische actuators nog niet in staat zijn om conventionele hydraulische systemen te vervangen, bijvoorbeeld voor veiligheidsrelevante afsluiters tot SIL3 of hoge krachten met beperkt beschikbare ruimte en gewicht, bij het bedienen van 7″ schuifafsluiters of hoge druk/hoge temperatuur boringen.

Highlights van het winnende product zijn het voorkomen van hydraulieklekkage in de oceaan, het verhogen van de productiviteit met een zeer betrouwbare, veilige en nauwkeurige actuator, alsmede het uitbreiden van brownfields met nieuwe apparatuur – zonder het toevoegen van nieuwe hydraulische of elektrische voedingen.

Bovendien is de SVA een ideale oplossing om bestaande productiesystemen te vereenvoudigen door de noodzaak van het gebruik van hydraulische leidingen in de productieketen en de bijbehorende hydraulische aggregaten aan de bovenzijde (HPU) te vermijden.

Met deze eigenschappen maakt de SVA het gamma van traditionele hydraulische en volledig elektrische onderzeese actuatoren voor onderzeese controle- en productiesystemen compleet. Het systeem is geoptimaliseerd voor de productie en is gebaseerd op industriële standaardcomponenten en wordt geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, met behulp van efficiënte lean productiemethoden.

Zoals aangekondigd door de organisatie is de Offshore Technologie Conferentie (OTC 2020) uitgesteld tot 2021. In deze buitengewone tijden is het des te belangrijker om verbonden en betrokken te blijven: voor geïnteresseerde subsea-ingenieurs en gebruikers biedt Bosch Rexroth online trainingen aan over de nieuwe technologie.