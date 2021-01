Bosch Rexroth heeft een nieuwe hydraulische lineaire aandrijving ontwikkeld en daarmee deze techniek naar een nieuw en hoger niveau getild. Het evolutionaire CytroForce-concept omvat de knowhow van de conventionele aandrijvingen maar Bosch Rexroth is erin geslaagd dit in een slimme compacte as te integreren waarmee simpel kracht-, bewegings- en positioneringstaken uitgevoerd kunnen worden. De out-of-the-box oplossing, bestaande uit betrouwbare geoptimaliseerde standaardmodules, zet nieuwe maatstaven op het gebied van vermogensdichtheid, energie-efficiëntie en stille werking. Het is een plug and play systeem, wat betekent dat zelfs niethydraulisch georiënteerde machinefabrikanten kunnen profiteren van kracht, nauwkeurigheid, efficiënte en betrouwbaarheid tegen lage totaalkosten.

Revolutionair ontwerp: compact, effectief en stil  Minimale totale kosten: van engineering tot en met onderhoud  Plug and play: snelle en eenvoudige inbedrijfstelling  Gebruikersgemak: geen expertise op het gebied van hydrauliek nodig

De CytroForce-assen zijn robuust ontworpen en voldoen aan de criteria voor beschermingsklasse IP65. Daarmee zijn deze compacte assen geschikt voor vele uiteenlopende toepassingsgebieden. Afhankelijk van de betreffende configuratie kan de CytroForce krachten tot 1.200 kN genereren. De maximale slag is 1000 mm en dat bij snelheden tot 800 mm/sec. De positionerings-nauwkeurigheid is 10 μm en de herhaalnauwkeurigheid is 5 μm.

Om hoge productiviteit samen met een lage Total Cost of Ownership te realiseren is de CytroForce ontworpen om in elke fase van haar levenscyclus efficiëntie en beschikbaarheid te garanderen. De documentatie wordt ondersteund met 2D- en 3D CAD modellen. De assen zijn al in de fabriek geconfigureerd en hoeven – na mechanische installatie – alleen nog maar elektrisch te worden aangesloten.

Voor het onderhoud is uiterst eenvoudig gemaakt. Met behulp van een servicekit kunnen ook niet gespecialiseerde hydrauliekmonteurs eenvoudig oliemonsters nemen en olie, indien noodzakelijk, verversen. De servicekits zijn beschikbaar voor alle Bosch Rexroth servo-hydraulische assen (SHA’s), inclusief CytroForce.

Om de beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen en het voor de gebruiker nog eenvoudiger te maken kan de CytroForce gecombineerd worden met de ODIN-service van Rexroth. Indien de conditie van het systeem 24/7 online gemonitord wordt, volgen uit deze ODIN-service namelijk analyses, die voorspellen wanneer service en onderhoud noodzakelijk is.

De CytroForce is gebaseerd op het energy-on-demand aandrijving systeem Sytronix van Bosch Rexroth. Deze reeds beproefde techniek stelt ons in staat om met behulp van een servodrive snel, efficiënt, nauwkeurig en betrouwbaar het toerental van de aandrijving, en daaruit volgend de flow en snelheid van de cilinder, te regelen. De CytroForce is voorzien van een cilinder met opgebouwd manifold waarin enkele ventielen en een pomp geïntegreerd zijn. De toegepaste componenten komen uit het standaard Bosch Rexroth programma en zijn voor deze toepassing geoptimaliseerd en voorzien van de modernste technieken. Dit vermindert de geluidsemissie en verhoogt de prestaties terwijl de afmetingen worden geminimaliseerd.

De toerentalgeregelde servo-aandrijving vormt samen met de veiligheidskleppen en sensoren een zeer compacte en efficiënte servohydraulische as. Dit gesloten systeem is een energie-on-demand en door Bosch Rexroth gestandaardiseerd aandrijf- en besturingsconcept.

“Onze evolutionaire oplossing, een complete compacte servo hydraulische as, verlegt de grenzen als het gaat om mogelijke toepassingen voor hydraulische lineaire assen”, zegt Stefan Thienen, productmanager CytroForce bij Bosch Rexroth. “De branche overkoepelende voordelen bieden machine- en systeemfabrikanten uit vrijwel alle sectoren nieuwe en veelbelovende perspectieven en het potentieel om verbeteringen door te voeren met betrekking tot persen, werktuigmachines en vele andere toepassingen”.

Meer weten over de CytroForce? Volg dan de Web Seminar op 24 februari 2021. Aanmelden