Bosch Rexroth onderscheiden voor onderzee-innovatie waarin hydrauliek is vervangen door duurzame elektronica

Bosch Rexroth’s SVA R2, ‘s werelds ‘meest compacte’ elektrische Subsea Valve Actuator, heeft op de Hannover Messe de Hermes Award 2021 – de grootste internationale industrieprijs – in ontvangst genomen. De prijs is toegekend, voornamelijk als erkenning voor de bijdrage die het levert aan meer duurzaamheid. De innovatie helpt niet alleen de CO2-uitstoot van processystemen, maar ook de milieurisico’s aanzienlijk te verminderen. Bovendien is de SVA R2 geschikt voor toepassing in toekomstige processystemen voor de productie van groene waterstof en voor toepassingen voor koolstofafvang en -opslag, aldus persinformatie van Bosch Rexroth.

“Continue vooruitgang op het gebied van duurzaamheid is alleen mogelijk met innovaties. Met de SVA R2 biedt Bosch Rexroth een compleet nieuwe oplossing voor de procesindustrie. Voor het eerst kunnen gebruikers conventionele hydraulische cilinders vervangen door elektrische actuatoren die geen extra ruimte in beslag nemen, met bewezen veiligheidstechnologie”, zo stelt Thomas Fechner, Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth.

Voor werkdiepte tot 4000 meter onder water

De SVA R2 Subsea Valve Actuator opent en sluit kleppen in processystemen. Tot nu toe werd deze taak in onderzeese fabrieken uitgevoerd door hydraulische cilinders die gevoed werden door kilometerslange hydraulische leidingen. Eerdere pogingen om ze te vervangen door elektrische actuators mislukten omdat ze meer ruimte in beslag namen, de noodstroomvoorziening met behulp van batterijen te duur was, en het niet mogelijk was om de in praktijk beproefde veiligheidssystemen te integreren.

Een team van ontwikkelaars bij Bosch Rexroth ging de uitdaging aan met een revolutionaire innovatie. De SVA R2 Subsea Valve Actuator combineert als eerste een elektrische aandrijving, beproefde veiligheidssystemen en een motion control-systeem en neemt niet meer ruimte in dan de doorgaans gebruikte hydraulische cilinders. De module is ontworpen voor werkdiepten tot 4.000 meter onder water.

Efficiënte ontwikkelingsmethoden voor futuristische toepassingen

Elektrificatie van de actuatoren zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de CO2-voetafdruk van procesinstallaties. De kilometerslange hydraulische leidingen en de centrale hydraulische aggregaat zijn immers niet meer nodig. De huidige stroomvoorziening voor sensoren kan worden gebruikt om de actuatoren te voeden. Door een ruimtebesparend ontwerp kunnen de veiligheidssystemen, die al tientallen jaren worden toegepast in hydraulische cilinders, nu worden geïntegreerd, wat in alle voorgaande werkwijzen niet mogelijk was. Bovendien maakt het motion control systeem het mogelijk om de bedrijfsomstandigheden te bewaken. Deze condition monitoring verhoogt de veiligheid in gevoelige ecosystemen aanzienlijk.

Samenwerking met operators, leveranciers en internationale universiteiten

Het Subsea Valve Actuator-team bij Bosch Rexroth maakt gebruik van agile-ontwikkelingsmethoden en werkt nauw samen met operators, leveranciers en internationale universiteiten. Een eerste beoogde toepassing is de elektrificatie van onderzeese productiesystemen voor energieopwekking. Dankzij de Subsea Valve Actuator SVA R2 werken ze energie-efficiënter en veiliger dan ooit tevoren, met lagere aanschaf- en bedrijfskosten.

Toepassing voor productie groene waterstof

Andere toepassingsgebieden zijn toekomstige processystemen voor de productie van groene waterstof, waarbij bijvoorbeeld offshore-windturbines ter plaatse hernieuwbare energie en waterstof opwekken, die vervolgens via pijpleidingen aan land wordt getransporteerd. De actuator speelt ook een rol in de aanvankelijke plannen voor het gebruik van koolstofafvang en -opslag om CO2 uit de atmosfeer te halen en onder water, in voormalige onderzeese productiefaciliteiten, op te slaan.

Bosch Rexroth test de prototypes op ware grootte op een speciaal gebouwde testbank die voldoet aan de strengste internationale normen voor onderzeetoepassingen. In vergelijking met andere toepassingen stellen deze de allerhoogste eisen aan de werking en veiligheid van de gebruikte componenten en modules. De eerste pilot tests zijn gepland voor het derde kwartaal van 2021.