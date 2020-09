Bosch Rexroth-Hägglunds maakt rubberwalserijen productiever, energiezuiniger en veiliger

Compact, tandwielloos en modulair: de hydraulische systemen van Hägglunds met directe aandrijving van Bosch Rexroth bieden een hoge flexibiliteit bij de productie van rubber. Fysieke en digitale innovaties, samen met service-expertise, creëren nieuwe mogelijkheden voor klanten uit de rubberindustie om voorop te blijven.

De hydraulische systemen met directe aandrijving van Hägglunds worden al decennialang gebruikt in de productie van rubber en blijven zich verder ontwikkelen. De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, met name op het gebied van de connectiviteit van het Hägglunds Inside Intelligence-portfolio. Voor rubberproducenten is er ook verdere ontwikkeling in enkele van de meest fundamentele functies. “Er zijn tegenwoordig veel technische oplossingen die de productiviteit en het concurrentievermogen van onze klanten verbeteren”, zegt Håkan Angerbjörn, sectormanager rubberindustrie bij Bosch Rexroth. “Die zijn enorm belangrijk. Maar we kunnen onze focus op de mensen – de medewerkers waarvan onze klanten afhankelijk zijn – nooit loslaten. Veiligheid en gemoedsrust, bijvoorbeeld door ons snelsluitventiel en de roll-back-functie, zijn voor hen ook van essentieel belang.”

Nieuw snelsluitventiel combineert veiligheid met efficiëntie

Het snelsluitventiel van Hägglunds maakt deel uit van een breed assortiment ventielen die verdere functionaliteit toevoegen aan de aandrijvingen van Hägglunds. Het biedt kritische veiligheid bij de productie van rubber, met name in de walserijen. Met de kortste reactietijd op de markt stopt het ventiel het walsen in slechts 3 tot 10 graden van rotatie – slechts één of twee centimeter op een standaardfrees. Maar het maakt de werkplekken niet alleen veiliger, er is nu ook een nieuwe versie die nog meer voordelen heeft. “Inmiddels hebben we ons nieuwe model van de snelsluitfunctie voor walserijen gelanceerd”, zegt Daniel Becker, Hägglunds-expert en sales engineer bij Bosch Rexroth in Duitsland. “Uiteraard voldoet het ventiel aan de DIN EN 1417:2015-03-norm met prestatieniveau d, categorie 3. Daarnaast heeft het systeem ook enkele nieuwe functies die we graag met de wereld willen delen, zoals het potentieel om de energie-efficiëntie te verhogen. Verdere studies lopen nog, maar de eerste resultaten wijzen op een aanzienlijk potentieel voor efficiëntieverbetering.

Service-expertise zorgt voor systematische verbeteringen

Het snelsluitventiel is natuurlijk slechts één van de vele mogelijkheden in een Hägglunds-systeem om de efficiëntie te verhogen en energie te besparen. Becker legt uit dat er meer kan worden gedaan door systeembreed te kijken: “We werken nauw met de klant samen om de juiste manier te vinden om een bestaande oplossing te optimaliseren. Onze Hägglunds service-experts meten, verbeteren en verfijnen het systeem in het veld, met als doel het energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd de productiviteit te verbeteren. Zij worden bijgestaan door experts van onze R&D-afdeling in Zweden, die hen ondersteunen met gedetailleerde, computergestuurde simulaties die de potentiële energiebesparingen van verschillende alternatieven laten zien.”

“De klant krijgt van ons alle nodige informatie, van de investeringskosten tot de verwachte energiebesparingen en de terugverdientijd van de investering”, vervolgt Becker. “We hebben dit proces gebruikt om veel walserijen te updaten en ze klaar te maken voor nieuwe uitdagingen, en het werk is zeer positief ontvangen.”

Connectiviteit biedt datagestuurde veiligheid

Tegenwoordig kan data ook worden verzameld via real-time connectiviteit. Hägglunds CMP is een veilige connectiviteitsoplossing die een betrouwbare gezondheidsindex voor Hägglunds-systemen creëert. Naast het gebruik voor predictive maintenance laat het de experts van Hägglunds zien wanneer een aandrijving onder- of overgebruikt wordt. “Hägglunds CMP creëert inzicht in wat er binnen de aandrijving gebeurt, zodat service-experts – indien nodig – tijdig en efficiënt kunnen handelen om de gezondheid van het syteem te beschermen”, zegt Håkan Angerbjörn. “Dat kan betekenen dat vroegtijdige tekenen van slijtage of andere problemen moeten worden aangepakt voordat ze kritiek worden, maar het kan ook betekenen dat het modulaire ontwerp moet worden aangepast aan de werkelijke behoeften van het systeem. Behoeften, verbindingen en processen kunnen na verloop van tijd veranderen, maar een aandrijving van Hägglunds kan worden aangepast, opnieuw geconfigureerd of geüpgraded. Door het systeem binnen optimale parameters te laten werken, wordt de uptime veiliggesteld en de levensduur verlengd.

Angerbjörn concludeert: “Tussen innovaties zoals het nieuwe snelsluitventiel en de essentiële verbeteringen die we kunnen maken door middel van fieldservice en connectiviteit, werken we voortdurend aan het productief houden van de klanten van Hägglunds.”

Hagglunds maakt sinds 2008 onderdeel uit van Bosch Rexroth en is gevestigd in Mellansel, Zweden.