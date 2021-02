Bosch op koers, ondanks corona – wil ‘toonaangevend’ AIoT-bedrijf worden

Ondanks de coronacrisis en de dalende automobielproductie behaalde de Bosch Groep in het boekjaar 2020 toch positieve resultaten, aldus berichtgeving van het concern. De activiteiten van het technologie- en dienstenbedrijf ontwikkelden zich daardoor beter dan aanvankelijk werd verwacht. Volgens voorlopige cijfers bedroeg het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) ongeveer 1,9 miljard euro. De EBIT-marge komt daardoor vermoedelijk op ongeveer 2,5 procent. Gecorrigeerd voor de herstructureringskosten zal de EBIT naar verwachting stijgen tot ongeveer 3,3 miljard euro of ongeveer 4,5 procent van de omzet. De totale omzet bedroeg 71,6 miljard euro en was daarmee, na correctie voor wisselkoerseffecten, 4,4 procent lager dan de omzet van het jaar ervoor.

“Ondanks de gevolgen van de pandemie hebben we duidelijke positieve resultaten behaald. Dat hebben we in de eerste plaats te danken aan het uitzonderlijke engagement van onze medewerkers”, vertelt dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, bij de presentatie van de voorlopige bedrijfsresultaten. Bovendien is de brede positionering per regio en per bedrijfssector opnieuw effectief gebleken.

AIoT-bedrijf

“Met investeringen in belangrijke toekomstgerichte sectoren zoals duurzame mobiliteit, het Intenet of Things en artificiële intelligentie verstevigen we onze leiderspositie op het vlak van innovatie.” Bosch verwacht in het bijzonder dat de combinatie van artificiële intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) of kortweg AIoT heel wat groeimogelijkheden zal creëren in miljardenmarkten. “We willen een toonaangevend AIoT-bedrijf worden”, aldus Denner. “Met een brede domeinkennis enerzijds en een diepgaande expertise op het vlak van elektronica en software anderzijds, hebben we meer te bieden dan de meeste concurrenten.”