Het gaat goed met 3T in Enschede, maker van klantspecifieke elektronica en embedded systemen. Het bedrijf verdubbelde de afgelopen twee jaar in omvang naar 80 mensen personeel, werd derde in de categorie Middelgroot Regio Oost bij de FD Gazellen Award 2020 van het Financieele Dagblad en behaalde de tweede ronde van de Best Knowledge Supplier Award in DISCA’20.

Dat is allemaal aan de voorkant. Op de achtergrond maakt het bedrijf allerlei ‘mooie en nobele producten’, zegt ceo Richard Mijnheer. Bijvoorbeeld als medeontwikkelaar van het Sirius Pintuition System, een apparaat waarmee borstkankeroperaties op een cosmetisch betere manier verricht kunnen worden. Het apparaat – waarvan in oktober de eerste positieve medische resultaten werden gemeld – is een idee van Sirius Medical, een spin-off van het Nederlands Kanker Instituut. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor de complete elektronica’, aldus Mijnheer.

Traditioneel wordt een tumor bij een borstkankeroperatie door de radioloog met een soort draadje gemarkeerd. De chirurg gebruikt de marker om de tumor weg te snijden. ‘Maar het is niet altijd zeker of de arts de juiste route naar de tumor neemt en dus ook niet of het op een cosmetisch goede manier wordt gedaan’, zegt Mijnheer. ‘Bij het Sirius Pintuition System wordt een minuscuul klein magnetisch zaadje (verpakt in titanium) met een naald in de tumor aangebracht. Vervolgens wordt er een klein sneetje in de borst gemaakt, waar de chirurg een kleine staaf insteekt. Die detecteert het magnetisch veld en helpt de chirurg zo bij het opereren. Het resultaat: een cosmetisch betere operatie, waarbij er vaker borstbesparend kan worden geopereerd.’

De ceo van Sirius Medical kende 3T en kwam een paar jaar geleden voor het eerst met het idee in Enschede. Of ze de elektronica konden ontwikkelen. Dat kon 3T. In 2018 was er een eerste proof of concept. ‘Het was al met al nog behoorlijk moeilijk’, zegt Mijnheer. ‘Want hoe moet je het magnetisch veld detecteren en interpreteren? Uiteindelijk hebben we met behulp van een derde partij de wiskundige algoritmes kunnen opstellen die nodig zijn voor de goede positiebepaling.’ Op het scherm van het apparaat is te zien hoeveel millimeter het staafje van het magnetisch zaadje verwijderd is. 3T kreeg de vrije hand bij het uitwerken van de elektronica, en dat is wel eens anders. ‘Sirius Medical wist wat het wilde en liet ons helemaal vrij om het zelf in te vullen.’ Het apparaat is nu beschikbaar. Maar de naam van 3T wordt er – publicitair gezien – niet aan verbonden. ‘Wij werken op de achtergrond. En dat is prima’, zegt Mijnheer.