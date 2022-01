De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en VDL Participaties, onderdeel van VDL Groep, investeren samen in VitalFluid. Dit bedrijf, gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven, gebruikt de baanbrekende plasmatechnologie om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen en een duurzaam alternatief te bieden voor kunstmest. De financiële impuls van 2 miljoen euro zal worden gebruikt om de R&D-activiteiten uit te breiden en de organisatie op te bouwen om een groeiend aantal machines aan tuinders te kunnen leveren.

VitalFluid gebruikt de plasmatechnologie die wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben ontwikkeld om met elektriciteit stikstof uit de lucht te halen en op te lossen in water. “Je kunt dit Plasma Activated Water het beste vergelijken met een vijver waar de bliksem is ingeslagen”, zegt Paul Leenders, oprichter en CEO van VitalFluid. “Planten groeien verbazingwekkend goed op dat water. Ons plasmawater – we noemen het ook wel bliksemwater – heeft hetzelfde effect als een onweersbui; het eerste kwartier heeft het sterke desinfecterende eigenschappen, daarna valt het terug naar water met een mooie meststof. Dit is een volledig natuurlijk proces met alleen water, lucht en elektriciteit als input. Wanneer je daarbij duurzame energiebronnen gebruikt, is het zelfs 100% circulair. Met deze nieuwe investering kunnen we aan de slag om de agrarische sector te veroveren. Te beginnen met de biologische tuinbouw.”

“VitalFluid is het eerste bedrijf dat een commercieel verkrijgbaar product met plasmatechnologie heeft weten te ontwikkelen”, zegt investment manager Robbert van der Stelt van bom. “Hierdoor kan het bedrijf een grote rol spelen in het verduurzamen van ons voedselsysteem. VitalFluid zou ook de grondlegger kunnen zijn van een nieuwe industrie in de regio. De kennis die wordt ontwikkeld is van elektrische, biologische en chemische aard en biedt een groot potentieel voor werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe technologie.”

“We zijn enthousiast over deze samenwerking met VitalFluid en BOM. Onze collega’s van VDL Industrial Modules in Helmond zijn betrokken bij de ontwikkeling en productie van VitalFluid machines. Met deze investering onderstrepen we ons vertrouwen in de technische en commerciële kwaliteiten van dit jonge en innovatieve maakbedrijf uit de Brainportregio”, aldus Bart Rooijmans, directeur van VDL Participatie, de activiteit van VDL Groep die investeert in jonge, innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar een ontwikkelings- en productiepartner. “Deze samenwerking sluit naadloos aan bij ons Foodtech-cluster, waarmee VDL zich richt op het vernieuwen en verduurzamen van de voedselketen.”