Boers & Co FijnMetaal Groep in Schiedam bestaat uit drie zelfstandige bedrijven die onderling nauw samenwerken: Fijnmechanische Industrie (FMI), Mechatronica Industrie (MTI) en Plaatwerk Industrie (PWI). Wegens uitbreiding van de activiteiten, onder meer met het reinigen van cleanroomartikelen, kwam begin april, tegen het bestaande pand aan, nieuwbouw gereed van 2.000 vierkante meter voor de assemblage van producten.

Door meer productie, een groter assortiment en meer gereedschappen ontstond bij Boers & Co behoefte aan meer opslagruimte voor gereedschappen en gereed product. Net als in 2011 viel de keus op Hänel in Alblasserdam, dat intralogistieke oplossingen levert waaronder paternosterkasten en plateauliften (VLM, vertical lift module). ‘Destijds hebben we twee plateauliften gekocht voor FMI, daar komt er nu één bij plus één voor MTI, sinds drie jaar onderdeel van ons bedrijf’, vertelt Ronald Koot, ceo bij Boers & Co. ‘Bij FMI gebruiken we de lift voor gereedschap en voor gereed product, bij MTI voor halffabricaten, waaronder veel kleine componenten die tot voor kort in rekken lagen opgeslagen.’

Het betreft wederom plateauliften, ook wel lean liften genoemd, omdat ze de hoogte van het pand benutten en daardoor slechts een klein vloeroppervlak beslaan. De liften worden geleverd met twee werkopeningen, om gescheiden ruimten met elkaar te kunnen verbinden, eventueel verdeeld over verdiepingen. ‘Personeel hoeft dan niet op en neer te lopen en kan sneller picken. Dat is ergonomischer en levert tijdwinst op’, aldus Pieter Smith, rayonmanager bij Hänel. Onderdelen en gereed product liggen beneden, de assemblage gebeurt boven. ‘De laden van de liften zijn onderling uitwisselbaar, handig als je een keer hogere producten hebt’, stelt Koot. ‘Ook de TechRacks® met cleanroomartikelen kunnen in de lift om te worden gereinigd op de bovenverdieping die onder overdruk staat. Producten hoef je dus niet meer in en uit te pakken, ze gaan zo vanuit de cleanroom verpakt in plastic naar de klant.’

De liften worden geleverd met de MP14-besturingsunit, voorzien van het warehousemanagementsysteem HänelSoft dat is aangesloten op het ERP-systeem van Boers. ‘Vooraf leveren we MP14-demo-units inclusief software, zodat de klant het proces kan simuleren en de interface met het ERP-systeem kan testen. Als de liften komen, is de testfase achter de rug en kan de klant meteen live. Dat scheelt veel bloed, zweet en tranen’, zegt Smith. Voor Koot was de koppeling met ERP een eis. ‘Voor gereedschap was dit al het geval, maar we wilden vanuit het ERP-systeem ook de lift kunnen aansturen en onze voorraad kunnen monitoren’, zegt hij. ‘Voortaan kunnen we opdrachten invoeren in het ERP-systeem, een voordeel nu de klant steeds meer kleine aantallen vraagt. Elke week een pakketje van tien, dat betekende veel werk om die uit de stellingen naar beneden te halen. Nu is het een kwestie van ingeven in het systeem.’

Onderscheidend aan HänelSoft is dat het systeem volledig webgebaseerd is waardoor geen client software meer benodigd is. Data-uitwisseling met een bovenliggend systeem kan plaatsvinden via het zogeheten SOAP-protocol dat realtime communicatie mogelijk maakt met de HänelSoft-database. Koot is vooral te spreken over de extra functionaliteiten en het gebruikersgemak. ‘Neem de synchronisatie van de voorraad. Stel, wij maken producten per honderd, maar de klant wil batches van 25, dan moet je wel zeker weten dat die er zijn. Daarnaast kun je ook ingeven dat het ERP-systeem op gezette tijden de voorraad telt, makkelijk voor hardlopende artikelen. Ook hier hoef je geen aparte lijstjes meer voor te maken, het gebeurt nu automatisch. Dat gaat ons helpen.’

De bestaande Hänel-liften bij Boers & Co worden omgebouwd, waarbij de oude besturing wordt vervangen door de nieuwste MP14-besturing. ‘Die twee liften staan er al acht jaar, maar zijn eenvoudig te upgraden en kunnen zo weer jarenlang mee. De total cost of ownership is daardoor laag, iets waar onze klanten van profiteren’, besluit Wim Mirer, vestigingsdirecteur bij Hänel.